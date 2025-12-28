Наступление ВС РФ 28 декабря: ВСУ сдаются в Димитрове, Родинском, Гуляйполе

Военнослужащие группировки войск «Восток» ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Гуляйполе

Минобороны России рассказало об освобождении шести городов в зоне СВО за сутки. Как идет наступление ВС РФ в Донбассе 28 декабря, чем закончился штурм Гуляйполя?

Какие города освободили ВС РФ, где идет наступление

Минобороны РФ подвело итоги проведения СВО на 28 декабря: за сутки были освобождены четыре населенных пункта в ДНР и два в Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Димитров (украинское название Мирноград), Родинское, Артемовка и Вольное. Министр обороны Андрей Белоусов особо поздравил командование и личный состав 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением Родинского. Шахтерский город Родинское находится к северу от Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда). Интенсивные бои в этом районе шли с августа 2025 года.

«Артемовка (украинское название Софиевка): село в Краматорском районе бывшей Донецкой области с довоенным населением около 500 человек. Расположено на берегу реки Казенный Торец на трассе, соединяющей Родинское и Дружковку, в 20 километрах к западу от Константиновки. Судя по всему, подразделения российских войск начали расширять зону контроля к западу от главного укрепрайона ВСУ в Донбассе в городах Константиновке, Дружковке, Краматорске и Славянске. Вся конфигурация укреплений противника на этих рубежах рассчитана на оборону с юга и с востока», — отметил военкор Александр Коц.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что сейчас происходит в Димитрове

Осенью 2025 года Мирноград стал одним из крупных поражений ВСУ. Украинский гарнизон в городе был полностью окружен; попытки командования ВСУ организовать прорыв не принесли успеха. В середине ноября командование ВСУ начало наносить удары по украинским военным, которые пытались сдаться.

В соцсетях появились кадры массовой сдачи бойцов ВСУ в плен в Димитрове. Российские военные разоружают их и отправляют группами в тыл.

ВС Украины Фото: Социальные сети

«В условиях полного окружения и отказа украинского военного командования эвакуировать своих солдат из Димитрова остатки украинских подразделений вышли на связь с военнослужащими группировки „Центр“ ВС РФ и сдались. Несколько групп украинских солдат организованно сложили оружие, вышли из своих укрытий к российским бойцам и сдались в плен. Они выбрали остаться в живых. В противном случае их бы расстреляли свои же боевики из заградотрядов», — пишет Telegram-канал «Фронтовая птичка».

«Димитров — это агломерация, где у врага было до 15 батальонов. Сейчас они без патронов и оружия, оборванные сдались. Надо сказать, что они отчаянно воевали. Массовой сдачи в плен не было», ― отметил военный эксперт Василий Дандыкин в интервью NEWS.ru.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как ВС РФ взяли Гуляйполе, как развивался штурм города

Российский военкор Тимофей Ермаков отметил, с какой скоростью ВС РФ начали освобождать города от ВСУ.

«Штурм города Гуляйполе занял 32 дня в общей сложности. Северска — 16 дней», — подчеркнул Ермаков.

Военкор предполагает, что ВСУ столкнулись с очень серьезным дефицитом личного состава и страдают от «пиар-стратегии» Киева, где стремятся добиваться информационных побед.

«Зависимость от пиар-войны играет злую шутку с украинскими войсками с 2023 года с начала [битвы за Бахмут]. Они и по сей день являются заложниками собственной информационной военной стратегии, постоянно попадая во все мыслимые котлы и окружения, а также самоубийственные авантюры вроде Курска. Маневр с тактическим отступлением ВСУ по пиар-причинам не практикуют принципиально. Собранные силы для деблокады поступают либо в последний момент, когда ситуацию уже не спасти, либо для создания перемог в медиа», — считает Ермаков.

Скандально известная нардеп Рады Марьяна Безуглая напомнила, что предупреждала о скором падении Гуляйполя 17 ноября. Причиной поражения она назвала главкома ВСУ Александра Сырского.

Военный обозреватель Алексей Суконкин перечислил ключевые события в битве за Гуляйполе. Ключевую роль в этом сыграли подразделения группировки войск «Восток», в которую входят бригады Восточного военного округа.

Киев поставил оборонять Гуляйполе 102-ю бригаду территориальной обороны ВСУ, перебросив остальные войска на другие участки. Украинцы с 2023 года ожидали наступления ВС РФ с юга и оказались не готовы к атаке с восточного фланга. Штурм города начался 23 ноября, вскоре отряды теробороны ВСУ начали отступать с позиций.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Когда стало понятно, что удержать Гуляйполе не удастся, противник перебросил сюда свою „пожарную команду“ — несколько батальонов из состава штурмовых войск — из 33-го, 225-го и 425-го штурмовых полков (другие батальоны этих полков были задействованы в Купянске и Мирнограде, но также — безрезультатно). „Штурмовые батальоны“ противник использовал больше в качестве заградительных отрядов, пытаясь пресечь бегство подразделений 102-й бригады территориальной обороны ВСУ, которая обороняла город», — отмечает Суконкин.

Уже 17 декабря ВС РФ взяли командный пункт 1-го батальона 102-й бригады ТРО в центре Гуляйполя. К этому времени было уже появились предположения, что генштаб ВСУ решил сдать запорожский город.

«Украинские горе-вояки сбежали с командного пункта, как только на другой стороне заметили трех российских солдат, осторожно продвигавшихся по улице», — отметил Суконкин.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

