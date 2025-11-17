Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 18:51

ВСУ истребляют своих? Что происходит в окруженном Мирнограде, штурм ВС РФ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
17 ноября ВСУ нанесли удары по своим сослуживцам, которые продолжают обороняться в Покровске (Красноармейске) и Мирнограде (Димитрове). Что об этом известно, в чем причины, почему командование ВСУ убивает своих?

Что известно об ударе ВСУ по Покровску и Мирнограду

Мониторинговый Telegram-канал Lpr1 рассказал, что украинская авиация 17 ноября неожиданно нанесла мощные бомбовые удары по пехоте ВСУ, засевшей в оборонительных точках в Покровске и Мирнограде.

В 15:34 Lpr1 призвал российские войска и мирных жителей в приграничных регионах России приготовиться к возможной атаке противника.

«Приготовиться к возможному ракетному удару авиацией противника. Массовый взлет самолетов. Все в направлении ЛДНР», — предупредил Telegram-канал.

Через несколько минут на радарах появились УАБ (управляемые авиабомбы). Одна из них упала на скопление украинской пехоты в Покровске, а другая поразила полную ВСУ пятиэтажку в Мирнограде.

В Telegram появилось видео, на котором, предположительно, зафиксирован момент удара. В Сети определили, что удар был нанесен по одному из домов в микрорайоне Светлый в восточной части города.

«Подтверждено два удара УАБ украми по своим. Один — Покровск (Красноармейск), один — Мирноград (Димитров). Стоны, крики и куча дохлых. В Димитрове сложили пятиэтажное здание со своими военными. Было битком. ВСУ, вы точно хотите продолжать воевать за преступный режим Зеленского?» — задали вопрос авторы канала.

Однако на авиабомбах «дружественный огонь» не закончился: по разрушенной пятиэтажке в Мирнограде начали наносить удары артиллерия и FPV-дроны ВСУ.

Достоверного объяснения внезапному «дружественному огню» у ВСУ нет. Авторы Lpr1 предполагают, что Киев решил ликвидировать тех, кто «слишком много знал».

«Мы уже вторую неделю фиксируем периодически „дружественный огонь“ по своим войскам РСЗО и УАБ авиацией. Укры это делают для того, чтобы уменьшить поголовье своих и объяснить оставление населенных пунктов: „Все войска выведены, в окружении никого нет“», — утверждают авторы канала.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как идет штурм Мирнограда, будет ли командование ВСУ вытаскивать своих

14 ноября главком ВСУ Александр Сырский объявил, что украинский генштаб разработал планы для стабилизации обстановки в Покровске и Мирнограде. Telegram-канал «Два майора» пишет, что на утро 17 ноября ВСУ продолжают попытки деблокировать свои силы, зажатые в агломерации.

«ВСУ контратакуют у Шахово. Идут бои у Владимировки. Противник старается контрударами с севера вклиниться в нашу оборону и замедлить падение Покровска и Мирнограда. В Покровске ресурсы противника признают закрепление наших войск в северной части города. При этом отдельные группы нашей пехоты фиксируются врагом уже севернее Покровска», — отмечает «Два майора».

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Американский военный аналитик Майкл Кофман констатировал, что Мирноград находится в оперативном окружении: выход из города под контролем русских дронов.

«В Мирнограде продолжается наступление в микрорайоне Восточный и в южной части города», — указывает WarGonzo.

Украинский Telegram-канал «Легитимный» объявил, что в Киеве считают «смертниками» всех военных ВСУ, которым не повезло оказаться в Покровске и Мирнограде в ноябре 2025 года.

«Теперь окончательно: ВС РФ рассекли и забрали под себя всю южную часть Покровско-Мирноградской агломерации. Все контрудары ВСУ сдулись: резервы начали отправлять на Днепропетровское и Запорожское направление, которое стало приоритетным. А вот Покровск фактически слили, но солдатам в окружении это не сказали, чтобы они не вздумали сдаваться и спасаться. Они смертники для власти. Это полностью вина ставки главнокомандующего и всей военно-политической верхушки», — объявил «Легитимный».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

