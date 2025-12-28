Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 11:15

«Предстоит восстанавливать»: Балицкий об освобождении Гуляйполя

Балицкий заявил, что Гуляйполе предстоит восстанавливать

Евгений Балицкий Евгений Балицкий Фото: t.me/BalitskyEV
России предстоит восстанавливать и очищать освобожденный город Гуляйполе, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, оттуда шла корректировка ударов по мирным населенным пунктам.

В Гуляйполе был укрепленный оборонительный пункт противника, откуда шла корректировка ударов по нашим мирным населенным пунктам, атаки на социальные и инфраструктурные объекты. Город еще предстоит восстанавливать и очищать от периода оккупации, — написал он.

Накануне, 27 декабря, президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам ВС РФ за освобождение второго по величине города в Запорожской области Гуляйполя. По словам Путина, это событие стало закономерным итогом кропотливой работы командования и всесторонней подготовки личного состава.

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что Вооруженные силы Украины не смогут организовать контратаку в Гуляйполе в Запорожской области. Он отметил, что у украинской армии нет возможности перебросить резервы, не оголив другой участок фронта.

