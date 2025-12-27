Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 20:54

Путин поблагодарил ВС России за выполнение одной задачи

Путин выразил благодарность ВС России за освобождение Гуляйполя

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Российский лидер, верховный главнокомандующий Владимир Путин выразил благодарность бойцам ВС РФ за освобождение второго по величине города в Запорожской области Гуляйполя, передает сайт Кремля. Во время визита на командный пункт объединенной группировки войск он подчеркнул, что это событие стало закономерным итогом кропотливой работы командования и всесторонней подготовки личного состава.

Взятие города Гуляйполя в Запорожской области штурмовыми подразделениями 5-й армии является закономерным результатом, который стал возможным благодаря кропотливой работе командиров и штабов, тщательной всесторонней подготовке личного состава к выполнению боевых задач, — сказал президент.

Ранее глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что российские войска ведут активное наступление по всем участкам линии соприкосновения в ходе специальной военной операции. По его словам, опубликованным на сайте Кремля, попытки командования противника помешать данному продвижению не приносят результата.

Кроме того, Путин сообщил, что своевременные государственные меры поддержки позволили оперативно укрепить материально-техническую базу и нарастить производственный потенциал предприятий оборонно-промышленного комплекса. Он отметил, что вследствие этого выпуск наиболее востребованной в ходе СВО продукции в 2025 году увеличился в разы по сравнению с показателями 2022 года.

Владимир Путин
ВС РФ
Запорожская область
Гуляйполе
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин указал на рекомендации Киеву от «умных людей»
ВС России за две недели освободили три села в зоне СВО
Средства ПВО сбили 83 украинских дрона над российскими регионами
Названы потери ВСУ в Гуляйполе
Путин поблагодарил ВС России за выполнение одной задачи
Появились кадры с Путиным в командном пункте СВО
В ДНР объяснили важность освобождения Димитрова
Путин: все стоящие перед ВС РФ задачи выполняются в соответствии с замыслом
От Данилы Багрова до Кармадонского ущелья: каким запомнился Сергей Бодров
Герасимов раскрыл, что происходит в зоне СВО на самом деле
Как взять больничный по уходу за близким: инструкция для работающих
Путин: военным есть чем порадовать россиян по ситуации в зоне СВО
Путину доложили об освобождении двух городов
Путин посетил один из командных пунктов СВО
Общественник назвал умершего главу РДК предателем
Стало известно, позвали ли европейцев на встречу Трампа и Зеленского
Жители Одессы отбили у ТЦК мужчину с порезанным боком
Морозы в Москве, секретное пророчество Мессинга: что будет дальше
Еврокомиссия оказалась в центре скандала из-за «нацистского» поста
Появились новые данные о массированной атаке БПЛА на Москву
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.