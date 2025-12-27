Путин поблагодарил ВС России за выполнение одной задачи Путин выразил благодарность ВС России за освобождение Гуляйполя

Российский лидер, верховный главнокомандующий Владимир Путин выразил благодарность бойцам ВС РФ за освобождение второго по величине города в Запорожской области Гуляйполя, передает сайт Кремля. Во время визита на командный пункт объединенной группировки войск он подчеркнул, что это событие стало закономерным итогом кропотливой работы командования и всесторонней подготовки личного состава.

Взятие города Гуляйполя в Запорожской области штурмовыми подразделениями 5-й армии является закономерным результатом, который стал возможным благодаря кропотливой работе командиров и штабов, тщательной всесторонней подготовке личного состава к выполнению боевых задач, — сказал президент.

Ранее глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что российские войска ведут активное наступление по всем участкам линии соприкосновения в ходе специальной военной операции. По его словам, опубликованным на сайте Кремля, попытки командования противника помешать данному продвижению не приносят результата.

Кроме того, Путин сообщил, что своевременные государственные меры поддержки позволили оперативно укрепить материально-техническую базу и нарастить производственный потенциал предприятий оборонно-промышленного комплекса. Он отметил, что вследствие этого выпуск наиболее востребованной в ходе СВО продукции в 2025 году увеличился в разы по сравнению с показателями 2022 года.