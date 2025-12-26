Путин заявил о кратном росте выпуска вооружений для СВО Путин: производство востребованных в СВО изделий увеличилось кратно с 2022 года

Своевременные меры государственной поддержки позволили в короткие сроки укрепить материальную базу и нарастить мощности оборонно-промышленного комплекса, заявил президент России Владимир Путин на совещании по проекту госпрограммы вооружения на 2027-2036 годы. Он отметил, что в результате производство особо востребованной в ходе специальной военной операции продукции в 2025 году выросло кратно по сравнению с 2022 годом, говорится на сайте Кремля.

В результате, как уже неоднократно отмечал, по сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно, — сказал российский лидер.

Ранее глава государства заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса полностью обеспечивают войска всем необходимым вооружением и техникой. Он подчеркнул, что поставки осуществляются в стабильном режиме.

Ранее Путин сообщил, что в зоне военной операции на Украине находятся примерно 700 тыс. российских военнослужащих. Он подчеркнул, что ВС РФ наступают по всем направлениям и до конца 2025 года смогут достичь новых успехов на фронте.