Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 16:30

Путин заявил о кратном росте выпуска вооружений для СВО

Путин: производство востребованных в СВО изделий увеличилось кратно с 2022 года

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Своевременные меры государственной поддержки позволили в короткие сроки укрепить материальную базу и нарастить мощности оборонно-промышленного комплекса, заявил президент России Владимир Путин на совещании по проекту госпрограммы вооружения на 2027-2036 годы. Он отметил, что в результате производство особо востребованной в ходе специальной военной операции продукции в 2025 году выросло кратно по сравнению с 2022 годом, говорится на сайте Кремля.

В результате, как уже неоднократно отмечал, по сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно, — сказал российский лидер.

Ранее глава государства заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса полностью обеспечивают войска всем необходимым вооружением и техникой. Он подчеркнул, что поставки осуществляются в стабильном режиме.

Ранее Путин сообщил, что в зоне военной операции на Украине находятся примерно 700 тыс. российских военнослужащих. Он подчеркнул, что ВС РФ наступают по всем направлениям и до конца 2025 года смогут достичь новых успехов на фронте.

Владимир Путин
производство
вооружения
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине шокированы рождественским заявлением Зеленского
Стало известно, почему Миндич нарушил обет молчания о коррупции на Украине
Почему бизнес выбирает быстровозводимые здания и как изменилось качество
«Кошелек Зеленского» впервые высказался о коррупционном скандале на Украине
Олимпийский комитет Норвегии отреагировал на смерть Баккена
БПЛА совершили массированный налет на Крым посреди дня
Морской пехотинец спас брата-близнеца под обстрелом ВСУ
Шок для вкусовых сосочков: готовим, не как все. Блюда с новыми вкусами
PR-менеджер рассказала, как справиться с выгоранием
«Почувствуйте разницу»: эксперт назвал главную беду кинотеатров в России
В Польше рассказали, чего не должны делать Москва и Варшава
Чем заняться в Москве 27–28 декабря: не только «Щелкунчик»!
Адвокат сообщила о сроках выезда Долиной из квартиры
В Петербурге заработал готовый к массовому выпуску грузовиков завод
Юрист объяснил, обязательно ли платить 13-ю зарплату
Генерал назвал причины провокаций ВСУ на границе с Белгородской областью
На выставке о русских сказках открылась зона фильма «Сказка о царе Салтане»
Напиток с алоэ вера снимают с полок «Магнитов» по всей России
Жить у окна: как меняются бытовые привычки в светлых квартирах
Начинается «генеральная битва» за Донбасс: новости СВО к вечеру 26 декабря
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.