25 февраля 2026 в 19:33

Военэксперт раскрыл опасность мин ВСУ с неконтактными радиовзрывателями

Аналитик Сивков: мины ВСУ с радиовзрывателями опасны из-за своей зоны действия

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Мины с радиовзрывателями на доплеровском эффекте, используемые ВСУ, представляют серьезную опасность, как и любые другие устройства с возможностью неконтактного подрыва, сказал NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его словам, они могут комбинироваться со взрывателями предыдущих типов для повышения убойного действия.

Они опасны, потому что отслеживают объекты. Это широкополосные мины, которые могут обнаружить и воздействовать на человека или машину на сравнительно большом расстоянии. На них не нужно наступать или наезжать. Достаточно оказаться в нескольких метрах или даже в десятках метров — смотря какой тип мины, — сказал Сивков.

Он пояснил, что предыдущее поколение неконтактных мин — это заряды с сейсмовзрывателями, которые реагировали на колебания почвы от проходящего мимо человека. В следующем поколении устройства с доплеровскими взрывателями могут объединить с сейсмическими, подчеркнул Сивков.

Следующий шаг — вполне реальный — может быть в том, что мина, находясь в дежурном режиме, ничего не будет излучать. Когда она начнет фиксировать колебания почвы, то станет включаться на излучение в момент прохождения мимо нее человека и взорвется для его поражения, — объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что украинские военные начали применять мины с радиовзрывателями, работающими на основе эффекта Доплера. Они реагируют на изменение радиофона при движении рядом каких-либо объектов.

