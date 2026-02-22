Россия вошла в десятку мировых производителей яиц

В 2024 году Россия расположилась на седьмой позиции среди ведущих мировых производителей яиц, передает РИА Новости со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Объем производства в стране составил 46,4 млрд яиц, что равно 2,6% от общего мирового выпуска. В среднем на одного россиянина пришлось 317 произведенных яиц.

Первое место в мире по производству яиц занял Китай, выпустив 617,1 млрд штук (34,8% от общего объема). В пятерке лидеров также оказались Индия (8,3%), Индонезия (8,2%), США (6,1%) и Бразилия (3,7%). Помимо этого, в десятке крупнейших производителей расположились Мексика (3,5%), Япония (2,3%), Пакистан (1,4%) и Турция (1,2%). Общее мировое производство яиц в 2024 году достигло 1,78 трлн штук.

Ранее сообщалось, что Россия в 2024 году заняла пятое место в мире по объему выращенного картофеля, произведя 18,4 млн тонн. Мировой урожай достиг 390,4 млн тонн, при этом лидером остается Китай с 94,8 млн тонн. Крупнейшими экспортерами картофеля стали Франция, Нидерланды, Германия, Бельгия и Египет. Россия пока сосредоточена на внутреннем потреблении и переработке собственного урожая.