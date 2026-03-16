16 марта 2026 в 13:17

Пасхальные яйца цвета аметиста без химии: простой способ покрасить их обычной ежевикой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если хочется украсить пасхальные яйца красиво и без магазинных красителей, выручит обычная ежевика. Эта ягода способна окрасить скорлупу в нежные розовые, сиреневые и даже насыщенные фиолетовые оттенки. Все зависит от времени выдержки, а результат выглядит по-настоящему празднично и необычно.

Ингредиенты:

  • куриные яйца (белые) — 6–8 шт.
  • ежевика — 100 г
  • вода — 200 мл
  • уксус 9% — 2 ст. ложки (около 30 мл)
  • растительное масло — 1 ч. ложка для блеска

Приготовление

Для окрашивания подойдут как свежие, так и замороженные ягоды. Если ежевика была в морозилке, дайте ей немного оттаять. Затем измельчите ягоды блендером или просто разомните ложкой. Получившуюся массу залейте водой, доведите до кипения и варите на слабом огне около 10–15 минут.

После этого процедите отвар через сито или марлю, чтобы убрать мякоть, и добавьте уксус — он поможет закрепить цвет. Яйца заранее отварите вкрутую и аккуратно опустите в теплый ягодный раствор. Уже через 30 минут скорлупа станет нежно-розовой, а если оставить яйца на несколько часов или на ночь, оттенок станет глубоким фиолетовым.

Готовые крашенки обсушите на бумажных полотенцах и слегка протрите салфеткой с каплей растительного масла — так они будут красиво блестеть и выглядеть как маленькие аметисты.

Перед Пасхой многие хотят украсить праздничный стол красивыми крашеными яйцами. При этом совсем не обязательно покупать магазинные красители — яркий и солнечный оттенок можно получить с помощью обычной куркумы.

Проверено редакцией
Гренки на молоке — прошлый век. Добавляю 2 ингредиента — даже колбаса не нужна: съедаются еще на сковороде, пока горячие
яйца
Пасха
праздники
окрашивание
Марина Макарова
