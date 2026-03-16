Пасхальные яйца цвета аметиста без химии: простой способ покрасить их обычной ежевикой

Если хочется украсить пасхальные яйца красиво и без магазинных красителей, выручит обычная ежевика. Эта ягода способна окрасить скорлупу в нежные розовые, сиреневые и даже насыщенные фиолетовые оттенки. Все зависит от времени выдержки, а результат выглядит по-настоящему празднично и необычно.

Ингредиенты:

куриные яйца (белые) — 6–8 шт.

ежевика — 100 г

вода — 200 мл

уксус 9% — 2 ст. ложки (около 30 мл)

растительное масло — 1 ч. ложка для блеска

Приготовление

Для окрашивания подойдут как свежие, так и замороженные ягоды. Если ежевика была в морозилке, дайте ей немного оттаять. Затем измельчите ягоды блендером или просто разомните ложкой. Получившуюся массу залейте водой, доведите до кипения и варите на слабом огне около 10–15 минут.

После этого процедите отвар через сито или марлю, чтобы убрать мякоть, и добавьте уксус — он поможет закрепить цвет. Яйца заранее отварите вкрутую и аккуратно опустите в теплый ягодный раствор. Уже через 30 минут скорлупа станет нежно-розовой, а если оставить яйца на несколько часов или на ночь, оттенок станет глубоким фиолетовым.

Готовые крашенки обсушите на бумажных полотенцах и слегка протрите салфеткой с каплей растительного масла — так они будут красиво блестеть и выглядеть как маленькие аметисты.

