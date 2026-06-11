Беру баночку хорошей горбуши и яйца: вкусный риет на хлеб, гренки и просто так — полезный и вкусный

Беру баночку хорошей горбуши и яйца: вкусный риет на хлеб, гренки и просто так — полезный и вкусный

Если в холодильнике есть баночка горбуши и несколько яиц, вопрос с быстрым перекусом решается за считанные минуты. Такой домашний риет получается нежным, сытным и намного интереснее привычных паштетов из магазина. Намазал на свежий хлеб, подрумянил гренки или подал к крекерам — и готова отличная закуска на каждый день.

Особенно нравится, что готовится она без сложных ингредиентов. Горбуша дает насыщенный вкус, яйца делают массу более нежной, а свежая зелень добавляет легкость и аромат.

Для приготовления вам понадобится: консервированная горбуша — 1 банка (240–250 г), яйца — 4 шт., творожный сыр — 120 г, зеленый лук — небольшой пучок, укроп — небольшой пучок, лимонный сок — 1 ч. л., черный молотый перец — по вкусу.

Яйца отварите вкрутую и полностью остудите. Горбушу переложите в миску, удалите крупные косточки и разомните вилкой. Яйца натрите на мелкой терке или измельчите вилкой. Добавьте творожный сыр, мелко нарезанный зеленый лук и укроп.

Влейте немного лимонного сока и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте до получения нежной намазывающейся массы.

Личный опыт

Автор NEWS.ru гШмырева Ольга отовит такой риет уже не первый год и считает его одной из самых удачных рыбных намазок. Особенно вкусно получается на слегка поджаренном хлебе, когда теплый хрустящий тост встречается с холодной нежной начинкой.