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11 июня 2026 в 13:30

Осторожно: этот щавелевый суп с яйцом вызывает привыкание с первой тарелки

Фото: D-NEWS.ru
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Никакой химии, только вкус детства. Этот суп из щавеля я варю за 30 минут, а гости вылизывают тарелки.

Ингредиенты

Щавель — 200 г, картофель — 3 шт., морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., яйца — 5 шт., вода — 2 л, масло растительное — 2 ст. л., соль — по вкусу, сметана — для подачи.

Как готовлю

Сначала ставлю кастрюлю с водой на огонь и кидаю туда нарезанный брусочками картофель. Как закипит, снимаю пену.

Тем временем тру морковь на терке, мелко рублю лук и обжариваю их на растительном масле до золотистого цвета.

Листья щавеля освобождаю от стеблей, режу произвольно и кидаю в суп вместе с зажаркой через 5–7 минут после закипания картофеля.

Самое сложное — вовремя влить взбитые яйца: варю все вместе еще 3–4 минуты, помешивая, чтобы яйцо красиво заварилось.

Выключаю огонь, даю настояться пару минут и разливаю по тарелкам.

Обязательно со сметаной — горячим или холодным, этот суп всегда бомбический.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Первая ложка — и я перенесся в детство: тот самый бабушкин суп, который я обожал в жару. Удивило, как быстро все сварилось — всего полчаса, а аромат на всю кухню. Мой совет: не жалейте щавеля, он дает ту самую кислинку, ради которой все затевалось. Лучше есть холодным — проверено.

Проверено редакцией
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картофель
лук
яйца
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