13 марта 2026 в 15:00

Как покрасить яйца в ярко-желтый цвет без химии: простой пасхальный способ с куркумой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Перед Пасхой многие хотят украсить праздничный стол красивыми крашеными яйцами. При этом совсем не обязательно покупать магазинные красители — яркий и солнечный оттенок можно получить с помощью обычной куркумы. Этот способ прост, безопасен и позволяет добиться насыщенного натурального цвета.

Самый популярный вариант — горячее окрашивание. В половину литра горячей воды добавьте 2–3 столовые ложки порошка куркумы, затем влейте 1–2 столовые ложки 9-процентного уксуса и всыпьте щепотку соли. Уксус помогает закрепить цвет, а соль снижает риск растрескивания скорлупы. В этот раствор опустите сырые яйца и варите их около 10–12 минут. После варки оставьте их в жидкости еще на некоторое время — так оттенок станет более ярким и плотным.

Если хочется более нежного, «акварельного» цвета, подойдет холодный способ. Для него готовят такой же раствор из куркумы, уксуса и горячей воды, но в него кладут уже сваренные вкрутую яйца. Через 20–30 минут скорлупа станет мягко-желтой, а через несколько часов цвет станет насыщеннее.

Чтобы крашенки выглядели особенно празднично, дайте им полностью высохнуть, а затем слегка натрите скорлупу каплей растительного масла — появится красивый блеск.

Сколько раз идеальные яйца вкрутую превращались в «побитые» после чистки? Оказывается, дело не в удаче, а в химии.

Пасха
яйца
советы
окрашивание
Марина Макарова
М. Макарова
