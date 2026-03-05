Скорлупа слетает сама: как сварить яйца, чтобы чистились без единого разрыва

Сколько раз идеальные яйца вкрутую превращались в «побитые» после чистки? Оказывается, дело не в неудаче, а в химии. Есть простые приемы, которые помогают сварить яйца так, чтобы скорлупа отходила легко и аккуратно.

Свежие яйца чистятся хуже, потому что белок у них плотнее «прилипает» к внутренней мембране. Если есть возможность, дайте им полежать в холодильнике 7–10 дней — очищать будет проще. Перед варкой достаньте яйца заранее, чтобы они согрелись до комнатной температуры и не треснули в кипятке. В воду можно добавить чайную ложку соды на литр — щелочная среда помогает белку отделяться от скорлупы. Варите 9–12 минут для вкрутую, затем сразу переложите в ледяную воду на 10–15 минут. Резкое охлаждение слегка сжимает белок, и между ним и оболочкой появляется зазор. После этого скорлупа буквально снимается сама, без повреждений и лишних нервов.

Ранее сообщалось, что суп — обязательное блюдо в ежедневном рационе, но часто времени на готовку мало. Этот гороховый суп по рецепту шеф-повара Василия Емельяненко готовится всего за 15–20 минут, а сочетание сливочного масла, сливок и копченой паприки делает его необычно нежным и ароматным.