05 марта 2026 в 12:30

Лью кефир в сгущенку — и в холодильник. Два ингредиента — и готов нежный десерт, который вкуснее любого торта

Фото: D-NEWS.ru
Беру кефир и сгущенку — и готовлю нежнейший советский десерт, который спасает, когда хочется сладкого, а возиться с выпечкой совсем нет сил. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого десерта или уютного чаепития. Его необычность в том, что всего два ингредиента превращаются в изысканный сливочный мусс, напоминающий по вкусу мороженое-пломбир, но без лишних хлопот и сложных технологий. Получается обалденная вкуснятина: нежная, воздушная, тающая во рту масса с тонкими карамельными нотками сгущенки и легкой кислинкой кефира. Можно добавить ванилин, орехи, шоколадную крошку или печенье — и каждый раз будет новый вкус. А готовится все за пару минут, а остальное делает холодильник.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл кефира (охлажденного), 1 банка сгущенного молока (380 г), ванилин по желанию, а также любые топинги для украшения — печенье, шоколадная крошка, орехи, кокосовая стружка, сиропы. В миску выложите сгущенку и тонкой струйкой влейте охлажденный кефир, постоянно помешивая. Добавьте ванилин, тщательно перемешайте. Разлейте по креманкам или стаканчикам и уберите в холодильник минимум на 30 минут. Перед подачей можно украсить любимыми топингами.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
кефир
сгущенка
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
