Представляем легкий рецепт мяса по-французски: курица, картошка, сыр — объединяем и запекаем. Это сытное и праздничное блюдо, которое готовится проще простого, а результат всегда восхитительный.

Вкус получается домашним и уютным: картофель пропитывается куриным соком и майонезом, мясо остается мягким, а расплавленный сыр превращается в аппетитную тянущуюся корочку.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 4-5 картофелин, 2 луковицы, 200 г твердого сыра, 4-5 ст. л. майонеза, соль, перец, паприка.

Рецепт: куриное филе нарежьте тонкими пластинками, слегка отбейте, посолите, поперчите, приправьте паприкой. Картофель нарежьте тонкими кружочками, лук — полукольцами. Смажьте форму для запекания маслом. Выложите слой картофеля, посолите, смажьте майонезом. Сверху равномерно распределите лук. Затем выложите куриное филе, смажьте майонезом. Накройте оставшимся картофелем, снова слегка посолите и смажьте майонезом. Щедро посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 40-50 минут до румяной корочки и мягкости картофеля. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.

