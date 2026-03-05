Простой постный слоеный салат покорит всех гостей

Великий пост зовет к легким блюдам, и постный слоеный салат станет вашим фаворитом. Он сочетает свежесть овощей и нежный вкус без единой капли майонеза. Готовится за полчаса, идеален для семьи.

Этот постный слоеный салат собирается слоями, как торт: каждый вкус усиливает другой. Возьмите 2 свеклы, 3 картофелины, 2 моркови, 2 луковицы, 200 г фасоли (из банки), соль, перец. Отварите овощи, натрите на терке. Первый слой — пюре из фасоли с солью. Сверху — свекла, смешанная с измельченным луком. Затем морковь с чесноком (1 зубчик). Картофель — финал, присыпьте зеленью. Дайте пропитаться 2 часа в холодильнике. Калорийность порции — всего 150 ккал. Такой салат богат витаминами, клетчаткой, поддерживает фигуру в пост.

Попробуйте этот постный слоеный салат на ужин — и пост покажется праздником.

