Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 11:11

Простой постный слоеный салат покорит всех гостей

Простой постный слоеный салат покорит всех гостей Простой постный слоеный салат покорит всех гостей Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Великий пост зовет к легким блюдам, и постный слоеный салат станет вашим фаворитом. Он сочетает свежесть овощей и нежный вкус без единой капли майонеза. Готовится за полчаса, идеален для семьи.

Этот постный слоеный салат собирается слоями, как торт: каждый вкус усиливает другой. Возьмите 2 свеклы, 3 картофелины, 2 моркови, 2 луковицы, 200 г фасоли (из банки), соль, перец. Отварите овощи, натрите на терке. Первый слой — пюре из фасоли с солью. Сверху — свекла, смешанная с измельченным луком. Затем морковь с чесноком (1 зубчик). Картофель — финал, присыпьте зеленью. Дайте пропитаться 2 часа в холодильнике. Калорийность порции — всего 150 ккал. Такой салат богат витаминами, клетчаткой, поддерживает фигуру в пост.

Попробуйте этот постный слоеный салат на ужин — и пост покажется праздником.

Ранее мы поделились рецептом постного печенья с медом.

Читайте также
Простой салат на 8 Марта: вкусное сочение копчености и свежих овощей. Фишка — в заправке с пармезаном
Общество
Простой салат на 8 Марта: вкусное сочение копчености и свежих овощей. Фишка — в заправке с пармезаном
Ретрозакуска, которая не устареет — готовлю намазку «Дружба»: просто, а результат не подводит. Лучше всяких дорогих паштетов
Общество
Ретрозакуска, которая не устареет — готовлю намазку «Дружба»: просто, а результат не подводит. Лучше всяких дорогих паштетов
Всего три ингредиента и 15 минут: салат «Юля», который покорит гостей
Общество
Всего три ингредиента и 15 минут: салат «Юля», который покорит гостей
Нежнее ватрушки и проще шарлотки: пирог «Кокосовое облако» на кефире за 40 минут
Общество
Нежнее ватрушки и проще шарлотки: пирог «Кокосовое облако» на кефире за 40 минут
В пост на завтрак готовлю гречневые оладьи: вкусная альтернатива кашам — подробный рецепт
Общество
В пост на завтрак готовлю гречневые оладьи: вкусная альтернатива кашам — подробный рецепт
салаты
закуски
овощи
рецепты
Великий пост
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело человека обнаружили на Суздальском озере в Петербурге
«Создали англосаксы»: Лавров раскрыл правду о появлении хакеров на Украине
Магнитные бури сегодня, 5 марта: что будет завтра, недомогание, дискомфорт
Необычную кальянную накрыли в российском городе
«Ужасный день»: Погребняк рассказала об автоподставе
Ужин в Брюсселе похоронил надежды Киева на скорый прием в ЕС
Труп девочки на дне коллектора: педофил-убийца прятался от следствия 15 лет
Парковку жилого дома в Москве оцепили из-за подозрительного предмета
Утопающий в цветах гроб режиссера Коляды попал на видео
Бывший последователь Артура Ситы рассказал о происходящем на ретритах
Военэксперт усомнился в превосходстве сил США над Ираном
Разнесли базу «Фламинго», Кривой Рог без света: удары по Украине 5 марта
Наступление ВС России на Харьков 5 марта: бойцы сжигают трупы сослуживцев
IT-эксперт рассказал, как защитить аккаунты при утрате номера
Зону конфликта на Ближнем Востоке покинули 12 тыс. россиян
В Азербайджане назвали число пострадавших при падении дронов в Нахичевани
Посол Ирана в Азербайджане вызван в МИД после падения БПЛА в Нахичевани
Лавров указал на главную особенность атаки на «Арктик Метагаз»
Лавров раскрыл, испытывает ли РФ угрызения совести в переговорах по Украине
Появились кадры с места падения иранских БПЛА в Нахичевани
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.