05 марта 2026 в 08:12

Ретрозакуска, которая не устареет — готовлю намазку «Дружба»: просто, а результат не подводит. Лучше всяких дорогих паштетов

Фото: D-NEWS.ru
Помните эти бутерброды из детства, когда в гости приходили, а на столе стояла тарелка с хлебом, намазанным чем-то невероятно вкусным? Это оно. Плавленый сырок «Дружба», вареные яйца, чеснок и чуть-чуть майонеза. Просто, дешево, но вкуснее любой дорогой колбасы. И сейчас, когда хочется чего-то домашнего, уютного, я готовлю именно эту намазку.

Что понадобится для намазки

Беру 5 вареных яиц, 3 плавленых сырка «Дружба» (можно взять любой хороший плавленый сыр), 2–3 зубчика чеснока, майонез (2–3 столовые ложки), соль по вкусу. По желанию добавляю сырую морковь и свежую зелень.

Как я ее готовлю

Яйца варю вкрутую, охлаждаю, чищу. Плавленые сырки и яйца натираю на мелкой терке — это важно для нежной текстуры. Чеснок тру на самой мелкой терке или пропускаю через пресс. Если добавляю морковь, тоже тру на мелкой терке. Зелень мелко шинкую. В глубокой миске соединяю все ингредиенты. Добавляю майонез — начинаю с 2 столовых ложек, тщательно перемешиваю. Масса должна стать пластичной, легко намазываться, но не быть жидкой. При необходимости добавляю еще ложку майонеза. Солю по вкусу в самом конце, пробуя. Даю намазке настояться в холодильнике 15–20 минут, чтобы вкусы соединились. Использую для бутербродов, тарталеток, лаваша или как самостоятельный салат.

