Юрист объяснил, можно ли вернуть деньги за некачественные онлайн-курсы Юрист Русяев: клиент может отказаться от курса в любой момент

Согласно закону о защите прав потребителей, клиент вправе отказаться от услуги, даже от онлайн-курса, в любой момент, рассказал LIFE.ru юрист Илья Русяев. Он отметил, что потребитель может рассчитывать как минимум на компенсацию части курса, которую он не стал проходить.

Фразы вроде «деньги не возвращаем ни при каких условиях» юридической силы не имеют — они нарушают права потребителя, — рассказал Русяев.

Он отметил, что требовать возврата всей суммы можно, если была оказана услуга ненадлежащего качества. Если исполнитель проигнорирует претензию с требованием о возврате средств, юрист порекомендовал обратиться в суд по месту жительства.

