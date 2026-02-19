Юрист дал совет, как вернуть деньги за бесполезные курсы Юрист Салкин: при подмене заявленного формата можно вернуть деньги за курсы

Деньги за курсы можно вернуть в том случае, если произошла подмена заявленного формата обучения, рассказал юрист Михаил Салкин. В разговоре с LIFE.ru эксперт подчеркнул, что с правовой точки зрения подобные курсы являются услугой, поэтому недостоверные обещания могут быть рассмотрены в суде как введение в заблуждение и стать основанием для возврата средств.

«Проблемное» обучение в суде обычно доказывается не фразой «мне не понравилось», а конкретными нарушениями: отсутствие обязательной лицензии, несоблюдение программы и объема часов, подмена заявленного формата записями вместо занятий, отсутствие обещанной обратной связи и проверки заданий, преподаватели без заявленной квалификации, системные переносы и срывы занятий. Туда же относится и ситуация «курс из банальностей», если по факту контент и методика не соответствуют заявленной программе, — пояснил Салкин.

