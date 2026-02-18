Россиянам рассказали, законно ли требование школы купить учебники

Школа обязана бесплатно предоставлять учащимся все необходимые для освоения программы учебные пособия, включая рабочие тетради по ФГОС, сообщила заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Елена Елшина в комментарии РИА Новости. Родителям не нужно приобретать базовые учебники и материалы, которые входят в школьный план, пояснила эксперт, подчеркнув, что учитель не имеет права требовать покупки подобной литературы.

Учитель может рекомендовать дополнительные материалы (пособия, художественные книги), но не имеет права требовать их покупки. Если такие материалы необходимы для программы, школа должна их обеспечить, — отметила она.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой не вводить для старшеклассников дополнительные учебные курсы вроде «Обучения служением», а реализовывать социальные практики в игровом формате. Парламентарий отметил, что его собственные дети, обучающиеся в старших классах, сталкиваются с огромной нагрузкой.

Кроме того, в Министерстве просвещения РФ скорректировали график введения в школах дисциплины «Духовно-нравственная культура России». Предмет будет внедряться постепенно: с 2026/27 учебного года его начнут осваивать только учащиеся пятых классов, а для шестых и седьмых классов он станет обязательным годом позже.