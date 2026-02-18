Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 09:46

Россиянам рассказали, законно ли требование школы купить учебники

Зампред ОПО Елшина: школа обязана бесплатно предоставлять учебные пособия

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Школа обязана бесплатно предоставлять учащимся все необходимые для освоения программы учебные пособия, включая рабочие тетради по ФГОС, сообщила заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Елена Елшина в комментарии РИА Новости. Родителям не нужно приобретать базовые учебники и материалы, которые входят в школьный план, пояснила эксперт, подчеркнув, что учитель не имеет права требовать покупки подобной литературы.

Учитель может рекомендовать дополнительные материалы (пособия, художественные книги), но не имеет права требовать их покупки. Если такие материалы необходимы для программы, школа должна их обеспечить, — отметила она.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой не вводить для старшеклассников дополнительные учебные курсы вроде «Обучения служением», а реализовывать социальные практики в игровом формате. Парламентарий отметил, что его собственные дети, обучающиеся в старших классах, сталкиваются с огромной нагрузкой.

Кроме того, в Министерстве просвещения РФ скорректировали график введения в школах дисциплины «Духовно-нравственная культура России». Предмет будет внедряться постепенно: с 2026/27 учебного года его начнут осваивать только учащиеся пятых классов, а для шестых и седьмых классов он станет обязательным годом позже.

школы
учебники
требования
покупки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатр предупредил о последствиях переоценки способностей аутистов
Ядерное оружие НАТО может появиться на границе России
Российские штурмовики пленили бойцов ВСУ благодаря неожиданной хитрости
Google назвала дату релиза новой версии Android
Губернатор Подмосковья наградил бойцов отряда БАРС
В российском городе женщина получила пенсию купюрами банка приколов
Российское кафе проверят после массового отравления посетителей
Названо условие для усиления оружейного сотрудничества между РФ и Африкой
В Петербурге накрыли две крупные лаборатории по производству амфетамина
Озвучены последствия страшной аварии с автобусом и бензовозом под Ростовом
Солдаты ВСУ саботировали приказ и устроили диверсию против себя
Адвокат предупредил о рисках покупки автомобиля из-за границы
Эксперты назвали возраст, когда появляются типичные признаки старения
Задержанному жителю Челябинска поручили взорвать высокопоставленное лицо
Роскошный особняк легендарного режиссера уходит молотка
Азаров объяснил арест бывшего главы Минюста Украины
Российская полиция накрыла «лаборатории смерти»
Хинштейн отправится в Москву для реабилитации после ДТП
В Краснодарском крае справились с пожаром на нефтебазе после атаки ВСУ
Исполнителя хита «Калым» госпитализировали в разгар концерта в Краснодаре
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.