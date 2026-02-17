В ГД высказались о введении нового предмета «Обучение служением» в школах

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не перегружать старшеклассников новыми предметами, такими как «Обучение служением», а внедрять социальные практики в игровой форме без дополнительных уроков. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что его собственные дети, которые учатся в старших классах, испытывают колоссальную нагрузку.

Как я отношусь к новому предмету «Обучение служением»? Я, конечно, может быть, что-то не понимаю, но у меня у самого дети старшеклассники. Перегрузка у них сумасшедшая. Я за то, чтобы дети постигали не учебные предметы, а социальные вопросы. Но хочется попросить уважаемое Минпросвещения делать это не в рамках уроков. Такие вещи постигаются детьми через игру, а не дисциплины, как математика или литература. Мы можем иметь замечательные идеи, но если будем на каждую из них делать новые уроки, то ученики будут перегружены и зависнут, как компьютеры. Давайте пожалеем детей, — пояснил Милонов.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что современному школьнику важно не только знать, но и уметь применять на практике полученные на уроках знания. По его мнению, программа «Обучение служением» усилит именно эту составляющую, поможет раскрыть свой потенциал, попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределению.