Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 13:27

В ГД высказались о введении нового предмета «Обучение служением» в школах

Депутат Милонов призвал не перегружать старшеклассников новыми предметами

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не перегружать старшеклассников новыми предметами, такими как «Обучение служением», а внедрять социальные практики в игровой форме без дополнительных уроков. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что его собственные дети, которые учатся в старших классах, испытывают колоссальную нагрузку.

Как я отношусь к новому предмету «Обучение служением»? Я, конечно, может быть, что-то не понимаю, но у меня у самого дети старшеклассники. Перегрузка у них сумасшедшая. Я за то, чтобы дети постигали не учебные предметы, а социальные вопросы. Но хочется попросить уважаемое Минпросвещения делать это не в рамках уроков. Такие вещи постигаются детьми через игру, а не дисциплины, как математика или литература. Мы можем иметь замечательные идеи, но если будем на каждую из них делать новые уроки, то ученики будут перегружены и зависнут, как компьютеры. Давайте пожалеем детей, — пояснил Милонов.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что современному школьнику важно не только знать, но и уметь применять на практике полученные на уроках знания. По его мнению, программа «Обучение служением» усилит именно эту составляющую, поможет раскрыть свой потенциал, попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределению.

ученики
школа
инициативы
Виталий Милонов
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Госдума сняла с рассмотрения вопрос об НДС на иностранные товары
Макрона засняли на пробежке в Индии
Раскрыто, сколько семей участников СВО получили гумпомощь в 2025 году
Стало известно, кто требует снесения построек Киркорова и его соседей
Милонов дал совет сыну актрисы Васильевой после скандального видео с женой
Сон без перегрева: какие материалы лучше работают круглый год
Адвокат экс-продюсера «Ласкового мая» не явился на заседание по апелляциям
Самая красивая спортсменка ОИ-2026 показала бюстгальтер и получила $1 млн
Психолог поделилась способами снизить тревогу перед родами
Путин напомнил губернаторам о шефстве над семьями бойцов СВО
Звездный состав «Крестного отца» выразил соболезнования семье Дюваля
Анна Asti раскрыла причину отъезда из России
Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ
Стало известно о росте промышленного производства в Подмосковье
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 17 февраля, фото, видео
Студенческие семьи в Петербурге получат выплаты при рождении ребенка
Предприниматель дала советы, как начать вести активный образ жизни
Политолог ответил, зачем министр армии США приехал на переговоры в Женеву
Названы предпринимаемые государством меры для защиты от мошенников
Иран пригрозил перекрыть доступ к главной «нефтяной бочке» мира
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.