Россиянам объяснили суть нового школьного предмета «служение»

В ходе школьного предмета «Обучение служением» старшеклассники вместо абстрактных исследовательских или творческих работ будут решать реальные социальные задачи, заявила NEWS.ru глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее словам, задания будут ставить некоммерческие организации, госучреждения или компании из сферы социального бизнеса.

Как это выглядит на практике? Школьники под руководством наставников будут применять свои знания по разным предметам для помощи людям, программа призвана помочь ребятам не только получать знания, но и учиться применять их на практике, раскрыть свой потенциал и попробовать себя в будущей профессии, — объяснила собеседница NEWS.ru.

Как ранее заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, современному школьнику важно не только знать, но и уметь применять на практике полученные на уроках знания. По его мнению, программа «Обучение служением» усилит именно эту составляющую, поможет ребятам раскрыть свой потенциал, попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределению.