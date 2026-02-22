Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно, когда пассажиры могут вернуть деньги за невозвратные билеты

Россияне могут вернуть деньги за невозвратные билеты при задержке рейса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России пассажиры, купившие невозвратные билеты на самолет, смогут их вернуть, если рейс задержится на 30 минут и более, сообщил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Новую редакцию Федеральных авиационных правил, куда включено соответствующее положение, планируется утвердить и ввести в действие с 1 марта 2026 года, передает РИА Новости.

Даны уточнения относительно времени задержки рейса, по прошествии которого можно делать вынужденный возврат, — прокомментировал Пантелеев.

Также уточняется, что в случае опоздания пассажира на рейс обратный билет не будет аннулирован. Ранее в подобных обстоятельствах авиакомпании отменяли все последующие перелеты.

Ранее в Госдуме предложили ввести штрафы для перекупщиков билетов на поезда дальнего следования. Документ предусматривает дополнение КоАП новой статьей, которая устанавливает штрафы за перепродажу билетов без договора с перевозчиком. Согласно предложенным мерам, штрафы для граждан могут составить от 5 до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц и ИП — от 400 до 500 тыс. рублей.

