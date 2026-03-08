Минтранс назвал последний день вывоза россиян с Ближнего Востока Минтранс: график рейсов с Ближнего Востока сформировали до 10 марта

График вывоза с Ближнего Востока сформирован до 10 марта включительно, сообщил Минтранс РФ. К этому дню планируется вывезти оставшихся пассажиров. При этом продажа билетов приостановлена до 14 марта, передает ТАСС.

График по перевозке пассажиров коммерческими рейсами сформирован до 10 марта включительно с учетом перебронирования купленных ранее авиабилетов. В этот день планируется перевезти оставшихся пассажиров, — говорится в сообщении.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что для эвакуации российских туристов из стран Ближнего Востока могут вызвать авиацию МЧС. По ее словам, сейчас во всех регионах остаются около 20 тыс. россиян.

До этого стало известно, что россияне в ОАЭ вынуждены самостоятельно оплачивать продление проживания в отелях, несмотря на обещания властей компенсировать расходы из-за закрытия воздушного пространства. По словам отдыхающих, гостиницы не соблюдают предписания о продлении брони на прежних условиях.