В Думе предложили штрафовать перекупщиков билетов на поезда Комитет Думы одобрил штрафы до 500 тыс. рублей для перекупщиков ж/д билетов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о введении штрафов для перекупщиков билетов на поезда дальнего следования, сообщает ТАСС. Размер санкций может достигать 500 тыс. рублей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Законопроект внесли замруководитель фракции ЛДПР Андрей Луговой и замруководитель фракции Сергей Леонов. Документ предусматривает дополнение Кодекса РФ об административных правонарушениях новой статьей, которая устанавливает штрафы за покупку и перепродажу билетов на поезда дальнего следования без соответствующего договора с перевозчиком или лицам, не являющимся перевозчиками.

Предлагается установить штрафы от 5 до 10 тыс. рублей для граждан и от 400 до 500 тыс. рублей для юридических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица.

Неправомерные действия перекупщиков, нарушают права добросовестных пользователей услуг железнодорожным транспортом и причиняют им материальный ущерб в части возникновения дополнительных расходов на приобретение проездных документов (билетов) (по сравнению со стоимостью проездных документов (билетов), реализуемых перевозчиком). Указанные неправомерные действия приводят к искусственному дефициту мест в поездах дальнего следования, — говорится в пояснительной записке.

Ранее вице-премьер России Виталий Савельев заявил, что Минтранс планирует изыскать 65 млрд рублей бюджетных средств для поддержки РЖД. Он напомнил, что годовой план по погрузке установлен на уровне не менее 1 млрд 132 млн тонн, РЖД не достигли запланированного показателя.