06 декабря 2025 в 13:16

Лжепокупатели убили и сожгли перекупщика авто

В Тюмени псевдопокупатели расправились с перекупщиком авто ради его машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Тюмени лжепокупатели убили мужчину, который занимался перепродажей автомобилей, чтобы завладеть его машиной, передает Telegram-канал «112». После этого они сожгли его тело.

Согласно материалам следствия, 4 декабря двое мужчин в возрасте 23 лет, ранее имевшие судимости, договорились о встрече с владельцем автомобилей Kia Optima и ВАЗ. Представившись покупателями из другого региона, они планировали расправиться с перекупщиком, а одну из машин выставить на продажу.

Убийство произошло во время демонстрации автомобиля. Один из злоумышленников нанес мужчине несколько ножевых ранений, в результате чего он скончался на месте происшествия. Преступники на автомобилях, принадлежащих перекупщику, отправились в безлюдное место, где подожгли ВАЗ, чтобы замести следы.

Подозреваемые задержаны. Правоохранители продолжают расследование и выясняют все детали произошедшего.

Ранее в Кемеровской области были задержаны двое подростков по подозрению в убийстве женщины. По предварительным данным следствия, подростки нанесли женщине удары ножом, от которых она скончалась. Подозреваемые пытались скрыть следы преступления, переместив тело в подвал дома.

Тюмень
перекупщики
убийства
поджоги
авто
