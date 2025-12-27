Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 11:09

«Пили чай»: командир ВС РФ рассказал, как застал врасплох бойцов ВСУ

Командир Лев: солдаты ВСУ пили чай, когда бойцы «Востока» заходили в Косовцево

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Штурмовики группировки войск «Восток» заходили в населенный пункт Косовцево в Запорожской области с тыла ВСУ, рассказал ТАСС командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии с позывным Лев. По его словам, бойцы ВСУ в это время пили чай.

Мы зашли в дом, они (солдаты ВСУ — NEWS.ru) сидели, пили чай, — сказал командир.

По его словам, на входе в населенный пункт были установлены минные заграждения и колючая проволока. Лев добавил, что бойцы ВС РФ подобрали погоду с туманом и начали заходить с тыловых зон противника, чтобы окружить.

Ранее российские военные заняли Андреевку в Днепропетровской области и Прилипку в Харьковской области. Успех операций обеспечили бойцы группировок войск «Восток» и «Север». Как сообщал военный эксперт Андрей Марочко, после установления контроля над Прилипкой бойцы заняли оба берега реки Северский Донец.

Тем временем ВСУ признали окончательную потерю Северска. Соответствующее заявление сделали в Генштабе ВСУ. Также Киев официально заявил, что Россия имеет численное преимущество в технике и живой силе.

Россия
ВСУ
ВС РФ
бойцы
