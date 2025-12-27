Посольство раскрыло количество россиян, пострадавших в ДТП в Белоруссии Посольство: пятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Белоруссии

Пятеро граждан России получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом в Витебской области Белоруссии, сообщили представители пресс-службы посольства РФ в республике в Telegram-канале. Пострадавшим оказывают помощь в Оршанской городской больнице.

По уточненной информации, в результате ДТП с пассажирским автобусом Брест — Москва в Витебской области пострадали пятеро граждан России. Им оказывается медицинская помощь в отделениях хирургии и травматологии Оршанской городской больницы № 1, — говорится в сообщении.

