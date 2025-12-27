Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 12:31

Посольство раскрыло количество россиян, пострадавших в ДТП в Белоруссии

Посольство: пятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Белоруссии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пятеро граждан России получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом в Витебской области Белоруссии, сообщили представители пресс-службы посольства РФ в республике в Telegram-канале. Пострадавшим оказывают помощь в Оршанской городской больнице.

По уточненной информации, в результате ДТП с пассажирским автобусом Брест — Москва в Витебской области пострадали пятеро граждан России. Им оказывается медицинская помощь в отделениях хирургии и травматологии Оршанской городской больницы № 1, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД по Тульской области сообщили, что на 235-м километре трассы М-4 «Дон» в Богородицком районе столкнулись три грузовых автомобиля. По данным ведомства, один водитель погиб на месте, а другой получил травмы.

Кроме того, в деревне Никольское Воротынского района грузовой автомобиль сбил двух пешеходов. По предварительным данным, мужчина и женщина погибли в тот момент, когда переходили дорогу по нерегулируемому переходу.

ДТП
аварии
Белоруссия
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Угроза «ледяного апокалипсиса» нависла над тремя странами Евросоюза
Королевская семья Британии: последние новости, странный поступок сына Кейт
«Я совсем больная»: известная актриса заявила о серьезном недуге
«Ты — причина календарей»: уехавший из России актер поздравил жену
Заявление в защиту арестованного в Польше археолога направят в ЮНЕСКО
Бешеная лиса покусала мужчину и его собаку под Уфой
Силовики скрутили аферистов, обворовывавших бойцов СВО
Россиянам рассказали, когда лучше пить кофе
Найден способ борьбы с контрафактом на российском рынке
Литва сняла табу на противопехотные мины
Раскрыт скромный райдер комика Незлобина
Смертельное ДТП с россиянами в Белоруссии переросло в уголовное дело
Спальня без перегруза: как текстиль заменяет декор
В Минобороны раскрыли, кто контролирует Купянск
В Госдуме эмоционально высказались о ликвидации Капустина
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 декабря, фото, видео
Европа на фоне праздников потребляет газ рекордными темпами
Киевский метрополитен частично остался без электричества
Названо время закрытия Красной площади 31 декабря
Созданный потомком Екатерины II оркестр готовит сюрприз в честь ее юбилея
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.