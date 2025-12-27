Страшная авария с тремя грузовиками унесла жизнь человека Водитель погиб при столкновении трех грузовиков на трассе М-4 «Дон» под Тулой

Три грузовика столкнулись на 235-м километре автодороги М-4 «Дон» в Богородицком районе Тульской области, передает ГТРК «Тула» со ссылкой на пресс-службу Управления Госавтоинспекции УМВД России по региону. По информации ведомства, один водитель погиб на месте, еще один получил травмы.

По словам очевидцев, все три фуры в результате аварии вылетели в кювет, от их кабин ничего не осталось, вся дорога оказалась усыпана обломками. На место ЧП оперативно прибыли правоохранители и сотрудники экстренных служб. Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

