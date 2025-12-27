Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 09:26

Страшная авария с тремя грузовиками унесла жизнь человека

Водитель погиб при столкновении трех грузовиков на трассе М-4 «Дон» под Тулой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Три грузовика столкнулись на 235-м километре автодороги М-4 «Дон» в Богородицком районе Тульской области, передает ГТРК «Тула» со ссылкой на пресс-службу Управления Госавтоинспекции УМВД России по региону. По информации ведомства, один водитель погиб на месте, еще один получил травмы.

По словам очевидцев, все три фуры в результате аварии вылетели в кювет, от их кабин ничего не осталось, вся дорога оказалась усыпана обломками. На место ЧП оперативно прибыли правоохранители и сотрудники экстренных служб. Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее в Ульяновской области в результате ДТП погибла трехлетняя девочка. На 192-м километре автодороги Цивильск — Ульяновск водитель автомобиля KIA Rio допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. За рулем находилась 43-летняя женщина.

До этого ставропольский блогер Денис Бухинцев, мечтавший установить рекорд и проехать на «Ниве» через всю страну, попал в серьезную аварию на трассе Магадан — Якутск. Мужчина вылетел через лобовое стекло и получил несколько травм. На помощь россиянину пришли сотрудники ГАИ. Они доставили пострадавшего в ближайшее село, где медики оказали ему первую помощь.

