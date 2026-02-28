«Искандер» сжег HIMARS, кошмаривший Белгород: удары по Украине 28 февраля

Ракета ВС РФ уничтожила украинский HIMARS прямо во время обстрела Шебекино. Где еще были удары по Украине 28 февраля, сколько запущено ракет и БПЛА, какие цели поражены?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 28 февраля

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 28 февраля Россия применила баллистическую ракету «Искандер-М» и запустила по целям на Украине 105 ударных БПЛА типа «Герань-2», «Гербера», «Италмас» и других типов.

ВСУ подтверждает попадание только шести ударных БПЛА и падение обломков в семи районах. Эти данные могут быть неточными. Утром 28 февраля воздушные удары по целям на Украине продолжаются, в воздушном пространстве несколько беспилотников ВС РФ.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударах под Харьковом, где уничтожили HIMARS

Харьков и Харьковская область стали главной целью ВС РФ в течение минувшей ночи. Несколько источников сообщают, что в районе города Чугуев была поражена ракетная система HIMARS, которая много дней подряд обстреливала Белгородскую область. Удар был нанесен прямо во время подготовки к обстрелу Шебекино.

«Этой ночью, среди нескольких прилетов в Чугуев, был один, который очень радует. Ракета „Искандер“ прилетела по дальнобойной установке HIMARS. Система HIMARS вела огонь по району Шебекино. Взрыв был с хорошей детонацией и искрами, при ударе система HIMARS была заряжена и весь боекомплект сдетонировал», — пишет координатор подполья Сергей Лебедев.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

По данным Лебедева, HIMARS находился на футбольном поле в поселке Клугино-Башкировка рядом с Чугуевом. Расстояние до жилых домов от места запуска не превышает 100 м.

Telegram-канал «Хроники Гераней» отмечает скачки напряжения в электросетях Харькова после ударов.

«В 21:30 были взрывы „Гераней“ в Мерефе и Чугуеве, после которых резко просело напряжение в сети Харькова. <…> Всю ночь и утром гремело в Харьковской области. Буквально по всей области. В том числе и в самом городе Харькове. В результате ударов „Гераней“ в районе Змиева в Харьковской области резко начало подниматься напряжение в сетях. До 300 В», — отмечают «Хроники Гераней».

Telegram-канал LOSTARMOUR отмечает также удары по целям в окрестностях Великого Бурлука, Слатино, Люботино, Золочева, Богодухова, Коробочкино, Дергачей и Печенегов.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще поражены цели на Украине в ночь на 28 февраля

В ночь на 28 февраля «Герани» также нанесли удары в Одесской области.

«Ночью „Гераней“ было относительно немного. В начале ночи группа из 10 „Гераней“ атаковала цель в районе Арциза Одесской области», — указывают «Хроники Гераней».

Еще серия ударов пришлась на Днепропетровскую область.

«В 20:00 в районе Васильковки Днепропетровской области две „Герани“ или БМ-35 атаковали некую цель. Во всем Синельниковском районе после этого удара начал мигать свет. <…> Затем группа из примерно 10 „Гераней“ атаковала цели в Днепропетровской области. Гремело в окрестностях Днепропетровска, Синельниково, Васильковке. В итоге в Синельниковском районе Днепропетровской области свет исчез окончательно», — указывают «Хроники Гераней».

Украинские СМИ подтвердили, что по крайней мере один из ударов в Синельниково пришелся по железнодорожной станции. Синельниково и Васильковка являются крупными центрами ж/д логистики для ВСУ.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

В Румынии подпрыгнули от испуга: удары по Украине 27 февраля

Израиль нанес удар по Ирану 28 февраля: что известно, началась новая война?

Удары по Курску и Белгороду 27 февраля: что известно, жертвы