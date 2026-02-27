Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 01:53

SHOT сообщил, что ВСУ ударили HIMARS по Белгороду, город остался без света

SHOT: ВСУ нанесли удар по Белгороду ракетами HIMARS, часть города без света

HIMARS HIMARS Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ нанесли удар по Белгороду, предположительно, из систем HIMARS. По информации канала, атака началась около 23:50 мск, жители слышали множество взрывов в разных районах города. Минобороны РФ информацию не комментировали.

Согласно сообщению канала, очевидцы сообщили примерно о 20 взрывах над Белгородом. Как отмечает SHOT, в результате удара серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По его словам, зафиксированы серьезные повреждения на объектах энергетической инфраструктуры.

До этого стало известно, что мирная жительница пострадала при ударе ВСУ по городу Клинцы в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, девушку доставили в больницу, сейчас она находится под наблюдением медиков.

Кроме того, глава Брянской области сообщил об атаке украинских дронов-камикадзе на село Курковичи в Стародубском муниципальном округе. В результате удара был полностью разрушен фельдшерско-акушерский пункт. Пострадавших нет.

HIMARS
взрывы
атаки
Белгород
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мадуро обвинил США в нарушении своих конституционных прав
Иран отверг требования США по ядерной сделке
Названа дата проведения выборов в Госдуму
«Армия захлебнется в крови»: что будет, если США продолжат кошмарить Кубу
Очевидцы сообщили о мощных взрывах над Воронежем
SHOT сообщил, что ВСУ ударили HIMARS по Белгороду, город остался без света
Массированный ракетный удар по Белгороду 27 февраля: разрушения и жертвы
Чубайс добивается снятия канадских санкций
В Кабуле прогремела серия взрывов
Гладкову предложили переселиться в дом под обстрелами ВСУ
iPhone получил доступ к работе с секретной информацией НАТО
Зеленского сравнили с маленькой девочкой с большими капризами
Раскрыто, как прошли ядерные переговоры США и Ирана
Блокировка карт, объяснения с полицией: как мошенники мстят своим жертвам
Появились кадры момента освобождения девятилетней девочки в Смоленске
Российские ледоколы пришли на помощь в Финский залив
MOL потребовала от компании JANAF обеспечить транзит нефти из РФ
Путин поздравил военных Сил специальных операций с профессиональным праздником
Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу
В Ярославле перестали принимать и выпускать авиарейсы
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.