SHOT сообщил, что ВСУ ударили HIMARS по Белгороду, город остался без света

SHOT сообщил, что ВСУ ударили HIMARS по Белгороду, город остался без света SHOT: ВСУ нанесли удар по Белгороду ракетами HIMARS, часть города без света

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ нанесли удар по Белгороду, предположительно, из систем HIMARS. По информации канала, атака началась около 23:50 мск, жители слышали множество взрывов в разных районах города. Минобороны РФ информацию не комментировали.

Согласно сообщению канала, очевидцы сообщили примерно о 20 взрывах над Белгородом. Как отмечает SHOT, в результате удара серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По его словам, зафиксированы серьезные повреждения на объектах энергетической инфраструктуры.

До этого стало известно, что мирная жительница пострадала при ударе ВСУ по городу Клинцы в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, девушку доставили в больницу, сейчас она находится под наблюдением медиков.

Кроме того, глава Брянской области сообщил об атаке украинских дронов-камикадзе на село Курковичи в Стародубском муниципальном округе. В результате удара был полностью разрушен фельдшерско-акушерский пункт. Пострадавших нет.