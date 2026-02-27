Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 03:14

СК возбудил уголовное дело по факту похищения девочки в Смоленске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека») завели после пропажи девятилетней девочки в Смоленске, сообщили в пресс-службе СК России. Подозреваемого уже задержали.

Подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.

Девочка исчезла 24 февраля: утром она вышла на прогулку со своим тойтерьером и домой не вернулась. Позже собаку нашли у подъезда. Следователи изучили телефон пропавшей школьницы — в нем не обнаружили переписки, которая могла бы вызвать подозрения.

До этого Telegram-канал «112» сообщил, что подозреваемым в похищении девятилетней школьницы из Смоленска оказался 43-летний мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков. По информации журналистов, на допросе он признался, что удерживал ребенка в квартире своей сожительницы.

Кроме того, в Сети появились кадры мужчины, подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске. Видео предполагаемого преступника опубликовано 26 февраля.

Смоленск
похищения
дети
статьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Химик ответил, какой стройматериал токсичен для печени
СК возбудил уголовное дело по факту похищения девочки в Смоленске
В Афганистане сбили пакистанский самолет
Рады, но не всем: украинским беженцам указали на дверь в Европе
Котяков раскрыл свежие данные по выдаче маткапитала
МВФ одобрил Украине многомиллиардный кредит
Российский город атаковали украинские дроны
Мадуро обвинил США в нарушении своих конституционных прав
Иран отверг требования США по ядерной сделке
Названа дата проведения выборов в Госдуму
«Армия захлебнется в крови»: что будет, если США продолжат кошмарить Кубу
Очевидцы сообщили о мощных взрывах над Воронежем
SHOT сообщил, что ВСУ ударили HIMARS по Белгороду, город остался без света
Массированный ракетный удар по Белгороду 27 февраля: разрушения и жертвы
Чубайс добивается снятия канадских санкций
В Кабуле прогремела серия взрывов
Гладкову предложили переселиться в дом под обстрелами ВСУ
iPhone получил доступ к работе с секретной информацией НАТО
Зеленского сравнили с маленькой девочкой с большими капризами
Раскрыто, как прошли ядерные переговоры США и Ирана
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.