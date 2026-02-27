СК возбудил уголовное дело по факту похищения девочки в Смоленске

Уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека») завели после пропажи девятилетней девочки в Смоленске, сообщили в пресс-службе СК России. Подозреваемого уже задержали.

Подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.

Девочка исчезла 24 февраля: утром она вышла на прогулку со своим тойтерьером и домой не вернулась. Позже собаку нашли у подъезда. Следователи изучили телефон пропавшей школьницы — в нем не обнаружили переписки, которая могла бы вызвать подозрения.

До этого Telegram-канал «112» сообщил, что подозреваемым в похищении девятилетней школьницы из Смоленска оказался 43-летний мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков. По информации журналистов, на допросе он признался, что удерживал ребенка в квартире своей сожительницы.

Кроме того, в Сети появились кадры мужчины, подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске. Видео предполагаемого преступника опубликовано 26 февраля.