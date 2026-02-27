Рады, но не всем: украинским беженцам указали на дверь в Европе

Рады, но не всем: украинским беженцам указали на дверь в Европе

Власти Великобритании отказались принять украинскую семью с ребенком. Супругам посоветовали возвращаться на родину, а их дочери рекомендовали носить наушники с шумоподавлением, чтобы не страдать от панических атак. За последние полгода участились случаи отказов в предоставлении убежища уроженцам Украины, хотя в стране продолжают действовать программы по их приему. Почему европейские страны больше не хотят видеть украинцев у себя и как скоро они свернут свою «благотворительность» — в материале NEWS.ru.

Как Британия отказывает беженцам

Канал Sky News сообщил, что семья беженцев с Украины не смогла продлить статус временной защиты в Великобритании, получив отказ от Министерства внутренних дел королевства. Британские власти предложили родителям купить ребенку, страдающему от панических атак, специальные наушники, чтобы заглушать звуки воздушной тревоги и взрывов.

МВД объяснило отказ тем, что на западе Украины сохраняется безопасная обстановка, поэтому семья могла бы рассмотреть возможность переезда, например, в Черновцы.

При этом на территории Соединенного Королевства продолжают действовать программы приема украинских беженцев. С начала украинского конфликта они дважды продлевались.

С чем сталкиваются украинцы в Европе

Британия — не единственная страна, в которой беженцам уже не рады. Весной 2024 года власти Германии и Польши начали рассматривать возможность сокращения мер по поддержке украинцев. Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек тогда заявлял, что Берлин ежегодно тратит на их содержание как минимум €20 млрд и не может позволить себе такие траты.

В Польше, в свою очередь, разработали законопроект, отменяющий выплату единовременных пособий для украинцев. Местным жителям запретили селить переселенцев у себя в домах, а самих беженцев обязали самостоятельно оплачивать питание в центрах приема.

Фото: Rick Mave/Global Look Press

Летом 2025 года газета The Guardian сообщила, что британские юридические фирмы начали получать больше обращений от украинцев, которые столкнулись с отказами в предоставлении убежища. В письмах от МВД, как правило, говорилось, что риски, связанные с конфликтом на Украине, не подпадают под действие Конвенции ООН о статусе беженцев.

Политолог и историк Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru напомнил, что во многом прием украинцев странами Европы продиктован их «доброй волей». Речь идет не об автоматических или вечных юридических гарантиях, а о политическом решении государств.

«Поэтому беженцы уязвимы: если государство решит сократить помощь или аннулировать статус, у людей окажется немного юридических рычагов. Законы о беженцах и временной защите действительно существуют, но они не гарантируют бесконечного пребывания — многое зависит от текущей политической и бюджетной ситуации в принимающей стране. В последнее время растет негативная риторика и давление: часть политиков и общественных групп считает, что помощь нужно сокращать, и появляются призывы вернуть беженцев на родину. Среди причин учащающихся отказов — и экономический фактор, и политические соображения», — пояснил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в разговоре с NEWS.ru заметил, что многие программы приема изначально задумывались как краткосрочные. Европа не рассчитывала, что конфликт продлится долго, поэтому щедрые пакеты соцпомощи были призваны продемонстрировать «радушие и гуманность» местных властей.

«Но конфликт затянулся на несколько лет, и теперь политика многих стран направлена на сокращение миграционных программ, в том числе и в отношении украинцев. Широкие гарантии, которые были ранее, постепенно сворачиваются: где‑то в меньшей, где‑то в большей степени. Некоторые правительства предлагают единовременные выплаты и возвращение мигрантов за пределы страны при первой возможности. Заявления о „безопасных регионах“ на западе Украины — еще одна иллюстрация этой тенденции», — указал собеседник.

Что ждет украинских беженцев

Срок действия европейской программы по приему украинских беженцев истечет в марте 2027 года — будет ли она продлеваться, пока неясно. На этом фоне МВД Германии уже посоветовало украинцам, пребывающим в стране, самостоятельно сменить свой статус и по возможности получить вид на жительство, если они хотят и дальше оставаться в ФРГ.

Скачко считает, что во многом проекты, нацеленные на поддержку беженцев с Украины, не оправдали ожиданий. Власти ЕС считали, что большая часть переселенцев адаптируется, начнет работать и приносить пользу европейской экономике. Однако этого не произошло, что увеличило давление на правительства стран.

«Уже звучат радикальные аргументы: есть группы, которые считают, что украинцев нужно возвращать, чтобы они служили в армии на родине. Такие точки зрения подогревают общественную нетерпимость и создают дополнительные риски для тех, кто пользуется временной защитой. Таким образом, вероятность сокращения программ по приему довольно высокая. Те беженцы, кто трудоустроился и интегрировался, имеют больше шансов остаться. А тех, кто зависит от помощи и воспринимается как обуза для бюджета, власти будут стремиться возвращать под различными предлогами», — резюмировал политолог.

Читайте также:

«Дружба» закончилась: Киев разозлил соседей и остался без света и топлива

Британия намертво вцепилась в Украину и не пускает ее в ЕС: что случилось

Диарея, инфекции, санитарный ад. Весной Киев захлебнется в фекалиях