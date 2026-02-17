В Верховной раде из-за отравления депутатов сорвано пленарное заседание. Инфицированные «слуги народа» страдают от высокой температуры, рвоты и диареи. Риску возникновения эпидемии подвержены крупные города Украины, где не работают водопроводы и фиксируются регулярные прорывы канализации. Жители роют ямы под туалеты и с ужасом ждут оттепели, когда сточные воды направятся к Днепру. Чего можно ожидать весной и летом, когда потекут реки нечистот, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно о причинах возникновения инфекции в Раде

Всех депутатов Верховной рады Украины, присутствовавших в здании парламента 12 февраля, обязали пройти лабораторное обследование из-за вероятной вспышки инфекции в правительственной столовой. Согласно предварительной информации, причиной инцидента может быть ротавирус.

Ранее народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада не смогла провести пленарное заседание из-за массового отравления законодателей. По его словам, голосование перенесено на 24 февраля. Другой парламентарий от фракции «Слуга народа» уточнил, что в украинском парламенте зафиксирована масштабная вспышка инфекции. Политик отметил, что десятки членов только его фракции испытывают серьезное ухудшение самочувствия с температурой около 40 градусов, диареей и рвотой.

Что сейчас испытывают жители Киева, Одессы и других городов

Риску возникновения эпидемии подвержены крупные города Украины, где из-за перебоев с электричеством не работают водопроводы и при отрицательных температурах замерзает канализация. Также жители выкладывают в социальные сети видео результатов прорыва труб. В отдельных населенных пунктах из-за коммунального коллапса роют ямы под туалеты. Аварийные бригады Одессы и Киева работают на износ — иногда по трое суток без перерыва. Жители с тревогой ожидают весенней оттепели, когда потоки нечистот потекут в русло Днепра.

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Ранее глава Минэнерго Украины Денис Шмыгаль заявил, что в энергетике страны действует режим чрезвычайной ситуации. По его словам, это необходимо для координации действий всех экстренных служб в Киеве и регионах. При этом столица и ее окрестности, как утверждает чиновник, вошли в число территорий, где сложилась наиболее сложная ситуация с электроснабжением.

Как работает принцип бумеранга в отношении Украины

По словам политолога Владимира Скачко, в соцсетях пишут о некой «теореме Тарана», согласно которой все, что украинцы желают России, потом оборачивается против них самих. Нельзя безнаказанно желать смерти, страданий и горя другим людям только из политической целесообразности или ради собственной выгоды.

«Как говорил президент России Владимир Путин, „кто как обзывается, тот так и называется“: если человек желает другим людям, мирным жителям, чтобы их дети сидели в подвалах, чтобы у них не было света, тепла и газа, то может случиться так, что эти пожелания вернутся к нему самому, — заметил эксперт в разговоре с NEWS.ru. — И вот они получили то, что желали Донбассу, — так бывает в жизни. Нечто вроде высшей справедливости».

Первые акты терроризма против мирного населения были проявлены со стороны украинской власти, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Известно, кто перекрыл воду в Донбассе, кто бил по энергетическим объектам еще в 2014–2016 годах.

«В 2015‑м, кстати, взорвали ЛЭП в направлении Крыма в Херсонской области. Тогда Россия шесть месяцев восстанавливала энергообъекты, — напомнил NEWS.ru экс-нардеп. — Зеленский отказался от подписания Минских соглашений, от подписания стамбульских договоренностей, а потом начал угрожать блэкаутом. Это бессмысленно — нельзя играть с соседями, тем более с таким мощным ядерным государством. Даже американский президент Дональд Трамп ему говорил: „У тебя нет карт“. Если смотреть на Украину сегодня, я оцениваю ее как нечто близкое к концлагерю: в администрации, возможно, тепло и вода, а в „бараках“ — серьезные проблемы».

Отключение света в Киеве Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что грозит населению Украины после весенней оттепели

Если система канализации настолько повреждена, то с наступлением тепла это чревато вспышками самых разных инфекций, отметил Олейник. Мусор не вывозится — это все усугубит ситуацию.

«Наихудший сценарий — массовые эпидемии, проблемы с продуктами питания и санитарией, — считает собеседник. — По соцопросам большой процент населения недоволен властью и хотел бы ее смены. Появится недовольство, возможно, протесты. Генераторы не спасают ни экономику, ни систему социальной защиты: они временное решение. К тому же официально заявляют, что ремонт всей системы энергоснабжения и тепла займет где‑то до трех лет, — это катастрофически долго».

По мнению Скачко, что касается самих депутатов Рады, то у них «воспаление хитрости».

«Есть такое состояние, когда людям не хочется думать, а надо действовать; у некоторых людей, особенно у тех, у кого не сформирован когнитивный аппарат, появляются вот такие выдумки. Часть из них испугалась и обгадилась — это понятно, и таких случаев будет еще немало. А настоящая диарея у них начнется, когда русские танки подойдут к Киеву, — тогда они, возможно, и слягут всерьез», — заключил политолог.

