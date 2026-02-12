Лютые ночные удары. ВС России сокрушают инфраструктуру Украины

В ночь на 12 февраля ВС России нанесли массированные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Всего за период с 11 на 12 февраля, по имеющимся данным, было зафиксировано не менее 60 атак. Как отмечают военные аналитики, они носили комбинированный характер. Какие цели были атакованы? Какими средствами наносились удары? Есть ли на Украине те, кто поддерживает атаки ВС России, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно об объектах атаки на территории Украины

Российские военные в ночь на 12 февраля нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ и энергетики в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, применив РСЗО «Искандер» и РСЗО «Торнадо». Об этом сообщил военный блогер Олег Царев в своем Telegram-канале.

По его данным, в Киеве целями атак стали ключевые теплоэлектроцентрали: ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также Дарницкая ТЭЦ. Удары «Искандерами» нанесены по Приднепровской ТЭС в Днепропетровске. В Харьковской области поражены цели в Чугуеве, Лозовой, Изюме. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военные группировки войск «Восток» уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» 155-мм самоходную артиллерийскую установку ВСУ Caesar, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что случилось это в Запорожской области.

Также российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» был поражен львовский авиазавод, написал в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. Предположительно, там находились западные истребители F-16 и Mirage 2000.

Mirage 2000 Фото: Sra Andrew Kobialka/Planetpix/Global Look Press

Как сообщило Минобороны РФ, за прошедшие сутки ВС РФ нанесли «групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования большой дальности, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», а также местам производства и хранения ударных БПЛА.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в ведомстве.

За период с 11 на 12 февраля зафиксировано не менее 60 ударов, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, атаки были комбинированными: энергетика, военные объекты, узлы управления и переброски резервов.

Какие цели следует считать приоритетными для ВС РФ

Цели у ВС РФ не меняются, удары идут по определенному алгоритму, рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Алексей Леонков. Прежде всего выявляется инфраструктура, обеспечивающая боевые действия противника на линии соприкосновения.

«Помещения для ремонта техники, сборки беспилотников, склады боеприпасов или пункты временной дислокации, а также узлы энергоснабжения и транспортная логистика. Эти цели верифицируются, и по ним планируются удары, — пояснил он в беседе с NEWS.ru. — Потом идет подтверждение результатов ударов. Все это делается для того, чтобы значительно ослабить возможности украинских подразделений на линии соприкосновения».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Леонков напомнил, что страны Европы, которые ранее говорили, что у них не хватает средств, выделили почти $60 млрд для Украины на вооружение, технику и другое материально‑техническое обеспечение.

«Мы стараемся поражать эту „помощь“ в местах, где ее удается обнаружить, но она продолжает поступать. Сейчас в странах НАТО идет очередное совещание министров обороны, где обсуждается, как дальше обеспечивать Украину вооружением — и оборонительным, и наступательным, — сообщил эксперт. — Если в прошлом году считалось, что у них закончились „Абрамсы“, они вновь появились; считалось, что мы выбили всю ПВО, а комплексы продолжают поступать; появляются комплексы РСЗО, в том числе HIMARS, которые обстреливают, например, Белгородскую область. Поэтому поиск и уничтожение этих комплексов, а также складов с боеприпасами — постоянная задача нашей разведки и цели для ударов».

Как на Украине воспринимают атаки ВС РФ

Сегодня главный враг для украинцев (они сами об этом говорят, никто этого не скрывает) — украинские власти, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он подчеркнул, что люди ненавидят ТЦК и чиновников.

«Сами чиновники шикуют в Европе и Дубае — выкладывают фотки, наслаждаются жизнью. Поэтому любой удар по ним вызывает самое горячее одобрение, — сказал собеседник NEWS.ru. — Еще один повод для одобрения — чем скорее уничтожат объекты ВСУ, тем быстрее киевский режим пойдет на переговоры. Тем быстрее наступит мир. А люди на Украине больше всего хотят мира. Больше всего мира не хочет Зеленский и его клика. Это сразу противопоставляет так называемого президента и народ».

