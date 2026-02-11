Больные, голодные, злые: ВСУ терпят крах под Купянском, когда они побегут

Ситуация под Купянском для ВСУ становится критической: командованию приходится снимать с фронта целые подразделения из-за потери боеспособности, войска на передовой страдают от проблем со снабжением и несут большие потери. Что происходит на Купянском направлении, насколько серьезны перебои в логистике ВСУ и могут ли они стать причиной отступления украинских войск от города — в материале NEWS.ru.

Что происходит на Купянском направлении

Обстановка вокруг Купянска, который находится под контролем российской армии, сложная, и бои там не затихают, сообщил NEWS.ru военный журналист полковник в отставке Геннадий Алехин. По его словам, Купянская агломерация — городская черта Купянска и прилегающие населенные пункты — «прочесывается» ВС РФ.

«Например, левый берег реки Оскол — важный железнодорожный и транспортный узел: Купянск‑Узловой. Там очень мощное локомотивное депо со всей инфраструктурой, в том числе подземной. До недавнего времени противник использовал это для логистики. Мы также работаем по населенным пунктам, примыкающим к Купянску, в том числе по Ковшаровке — она уже частично под нашим контролем. По Купянску‑Узловому мы наносим удары и одновременно выбиваем противника из опорных пунктов», — пояснил Алехин. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военный блогер Олег Царев в своем Telegram-канале сообщил, что российские военные в ночь на 11 февраля нанесли удар по объектам ВСУ и энергетики в разных районах, — в том числе и в Купянском. МО РФ эту информацию не комментировало.

По данным Telegram-канала SHOT, большие потери у батальона ВСУ «Шквал», сформированного из заключенных: бойцы больше не могут вести битву за Купянск, утратив боеспособность.

10 февраля стало известно, что под Купянском российские войска ликвидировали подполковника элитного подразделения «Альфа» СБУ Руслана Петренко, который курировал атаки БПЛА по территории России.

Военный эксперт Борис Рожин в интервью ТАСС сообщил, что украинские солдаты на передовой умирают от обморожений.

«Такие случаи фиксировались на Купянском направлении, преимущественно на тех участках, где противнику не удалось эвакуировать личный состав из-за господства российских дронов», — сказал Рожин.

Почему у ВСУ проблемы со снабжением

По словам Алехина, части ВСУ из-за плотных артобстрелов окружающей территории и господства в воздухе российских дронов уже не могут получать грузы наземным транспортом, однако один путь снабжения у них пока еще остается.

«По воздуху — с помощью квадрокоптеров, в том числе тяжелых ударных, которые могут взять больше груза. На них доставляют провизию и прочее. Поэтому говорить о полном прекращении подвоза пока рано», — пояснил Алехин.

По данным опрошенных NEWS.ru экспертов, из-за противодроновых мероприятий ВС РФ воздушное снабжение ВСУ также затруднено, и во многих случаях недостаточно.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с NEWS.ru подтвердил данные Рожина об обморожениях среди солдат ВСУ.

«По разным свидетельствам, действительно много случаев обморожений. Согласно показаниям некоторых военнопленных, на одном из участков (я пока не могу уточнить, где именно) от холода и голода погибло более ста украинских военнослужащих. Когда множество пленных независимо друг от друга называют схожие цифры, этим свидетельствам можно придать вес. Причина, как они сами говорят, в том, что российская армия перерубила логистические пути подвоза продовольствия и эвакуации раненых. Снабжение по земле существенно затруднено, и все возможные колонны с боеприпасами, медикаментами и личным составом мы стараемся блокировать», — сказал Баранец.

Когда ВСУ побегут из-под Купянска

Для обращения украинских военных в бегство из-под Купянска российским войскам надо увеличить количество задействованных на этом участке сил, считает Баранец.

«Предпосылки появятся, когда российское командование введет мощные резервы, по силе как минимум вдвое превосходящие личный состав, пытающийся наступать. Я уверен, что командование группировки, работающей на Купянском направлении, сейчас этим и занимается», — сказал он. МО РФ эту информацию не комментировало.

По словам Алехина, подразделения ВСУ, зажатые у Купянска на левом (восточном) берегу реки Оскол, уже пытаются отступать.

«Они пытаются переправляться на противоположный берег в город или отходить по левому берегу южнее в сторону Изюмского района. Будет ли окончательное отступление или полное уничтожение этих частей ВСУ — пока сказать затрудняюсь. В любом случае бои идут, противник основательно блокирован, и его снабжение по земле сильно осложнено», — заключил Алехин.

