Учения НАТО в Литве закончились победой России: что происходит?

Военные учения НАТО в Литве закончились победой России. К такому неожиданному результату привел разлад среди европейских членов Альянса по вопросу совместных действий при условии невмешательства США. Все говорит о кризисе НАТО как организации в ее нынешнем виде. Правда, нельзя исключать, что провал учений может быть хитрым ходом для обоснования дополнительных военных ассигнований. К чему ведут штабные игры — читайте в колонке обозревателя NEWS.ru, военного эксперта Павла Воробьева.

Что произошло с учениями НАТО

Как сообщила американская газета Wall Street Journal, учения, имитирующие вторжение России в Литву, были организованы в декабре 2025 года Немецким центром штабных игр при Университете сухопутных войск имени Гельмута Шмидта.

В них приняли участие в том числе 16 бывших высокопоставленных чиновников Германии и НАТО, законодателей и известных экспертов в области безопасности, — они разыгрывали сценарий, действие которого происходит в октябре 2026 года. Часть военных и экспертов играли за военно-политическое руководство России, имитируя действия президента Владимира Путина, начальника Генштаба РФ и командующих войсками.

Итоги учений были обнародованы в начале февраля 2026 года и стали предметом жарких споров в европейских структурах безопасности, опасающихся уязвимости Европы перед гипотетическим вторжением России.

«В ходе учений Россия под предлогом гуманитарного кризиса в российском эксклаве Калининград захватила литовский город Мариямполе, ключевой транспортный узел на узком участке границы между Россией и Белоруссией. Россия представила вторжение как гуманитарную миссию, и этого было достаточно, чтобы США отказались задействовать статью 5 Североатлантического договора, предусматривающую помощь союзников», — сообщила Wall Street Journal.

В результате Германия проявила нерешительность, а Польша, хотя и объявила мобилизацию, не направила войска через границу в Литву. Уже находящаяся в стране немецкая бригада не смогла вмешаться, отчасти потому, что Россия использовала беспилотники для минирования дорог, ведущих от ее базы.

В чем причина кризиса внутри Альянса

Разлад на учениях по поводу совместных действий между членами Альянса весьма показателен и отражает нынешний кризис внутри НАТО. Позиции США по поводу аннексии Гренландии и заявления Дональда Трампа о перекладывании бремени содержания НАТО на европейских членов, а также споры о возможном выходе США из Альянса заставляют европейцев нервничать. Они понимают, что главная сила блока — американская военная машина — им не подконтрольна и в нынешних условиях может и не поспешить на помощь в «случае чего». А в отсутствие американского командного окрика у европейцев просыпается рефлекс «моя хата с краю», от которого не далеко и до «каждый сам за себя».

На это накладывается отсутствие политического единства внутри ЕС по поводу текущего конфликта с Россией, принятия новых санкций и финансирования боевых действий на Украине.

Все вместе создает картину углубляющегося системного кризиса в Альянсе несмотря на прошлогодние заявления генсека Марка Рютте о том, что НАТО в ближайшие годы станет сильнее и «смертоноснее».

Стоит ли ждать скорого развала НАТО?

Такие учения нужны для управления общественным мнением и давления на власть. Конечно, этот случай показателен, но большинство европейцев сейчас (и в ближайшем будущем) не готовы отказываться от НАТО. В их представлении круговая военная порука Альянса — единственное средство, сдерживающее «злобного, не поддающегося дрессировке русского медведя», готового слопать на завтрак всю Европу до Ла-Манша, а то и до Гибралтара.

То, что России захват этой Европы абсолютно не нужен (себя бы и, максимум, постсоветское пространство обустроить), — объяснять бесполезно. Потому что само существование западной цивилизации построено на двух вещах: противостояние с Востоком и желание доминировать над всеми вокруг. Вот европейцы в массе своей, а уж тем более их властные элиты, и меряют других по себе: мол, если уж они сами никогда бы не отказались от роли гегемона, то и Россия якобы к этому стремится. Представить, что может быть по-другому, они не хотят или не могут.

Причин этому две — историческая и общественно-политическая. С точки зрения истории, после фултонской речи Уинстона Черчилля в 1946 году, объявившего о появлении «железного занавеса» в отношениях Запада с СССР, началось масштабное противостояние Запада и Востока в его современном виде. И развал СССР это не изменил — Запад уверился, что в таком противостоянии можно победить и надо «дожимать», раз уж Россия, как наследница поверженной супердержавы, пытается восстановиться.

А с точки зрения общественно-политической — господствующий на Западе капитализм сам по себе провоцирует конфликты, потому что для увеличения прибылей требует контроля над рынками и ресурсами и отнимания рынков и ресурсов у других. Без конфликтов это сделать невозможно, а значит, развитие капиталистического общества возможно только через конфликты и завоевание гегемонии.

Внутри самого Запада этот этап был пройден после Второй мировой войны (хоть рецидивы и не исключены), а значит, остается экспансия вовне — на Восток. И НАТО тут — очень удобный инструмент не только для обороны, но и для поддержки экспансии. Все по науке — как ни крути, а Маркс был прав.

Вывод из этого простой: Европа, да и США, не откажутся от НАТО как организации, даже если внутри нее назревает кризис. Альянс, скорее всего, будет реформирован, в нем могут быть перераспределены роли, но сам по себе, как инструмент, он останется. Как и стремление Запада к гегемонии, мировому господству, империализму и прочим неотъемлемым «прелестям» капитализма. Так что радоваться провальным штабным учениям и дрязгам внутри НАТО явно рано: как бы Альянс после всего этого не стал сильнее, проделав работу над ошибками. Рютте не просто так анонсировал усиление блока.

В этом смысле показателен общий настрой статьи в Wall Street Journal: провал учений показывает уязвимость Европы, которую можно устранить только совместно. И именно в этом ключе идет обработка общественного мнения и властных структур по обе стороны Атлантики.

