Европейские лидеры сопровождали президента Украины Владимира Зеленского во время его поездки в США, чтобы помешать заключению мирного соглашения по Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу «Рустави-2». По его словам, ЕС удалось продлить конфликт.

Было очевидно, что те лидеры, которые сопровождали Зеленского в Вашингтоне с целью избежать соглашения, поехали для того, чтобы Зеленский не смог убедить президента [США Дональда] Трампа в необходимости прекращения войны. Европейцы поехали в Вашингтон для продления войны и, к сожалению, достигли успеха, — сказал Сийярто.

Ранее итальянское издание AntiDiplomatico утверждало, что визиты западных лидеров в Киев ослабили роль Евросоюза и НАТО в урегулировании украинского конфликта. По мнению издания, поездки генсека НАТО Йенса Столтенберга и министра Польши Дональда Туска не способствовали поиску дипломатических решений, а лишь усилили давление на украинское руководство.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мирное урегулирование на Украине могло быть уже оформлено, если бы Москва и Вашингтон обнародовали результаты переговоров в Анкоридже. Однако после того, как Россия поддержала американскую инициативу, вмешалась Европа вместе с Зеленским, начав ее менять, что продолжается до сих пор и сводится к попыткам выбить из России дополнительные уступки.