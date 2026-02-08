Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026

НАТО и ЕС уличили в желании продолжать конфликт на Украине

Визиты высокопоставленных западных политиков в Киев фактически отстранили Евросоюз и НАТО от переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, пишет итальянское издание AntiDiplomatico. По мнению авторов статьи, эти шаги демонстрируют опасения Запада перед возможностью реального прогресса в мирных переговорах.

Издание указывает, что после визитов генсека НАТО Йенса Столтенберга и премьер-министра Польши Дональда Туска в Киев, состоявшихся в начале февраля, пространство для дипломатии со стороны ЕС и Альянса свелось к нулю. Миссии западных лидеров, как полагают журналисты, свелись к давлению на украинское руководство с целью продолжения конфликта любой ценой.

Владимир Зеленский из своего бункера может лишь сообщать о том, как евроатлантические щеголи <…> прибыли в Киев, чтобы рассказать ему, что Украина должна продолжать, — говорится в публикации.

Авторы статьи посетовали, что президент Украины Владимир Зеленский подчинится указаниям европейских партнеров даже в том случае, если ценой послушания будет уничтожение его собственного народа. Вместо поиска дипломатических путей Брюссель и НАТО сделали выбор в пользу дальнейшей эскалации, отстранившись от переговоров о мире.

Ранее украинский лидер уточнил, что собирается отчитываться представителям Европы о ходе переговоров по урегулированию в Абу-Даби. Он написал, что Киев готовится к следующим трехсторонним встречам.

