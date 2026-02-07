«Будем информировать»: Зеленский раскрыл, кому отчитается о переговорах Зеленский будет отчитываться Европе о ходе переговоров по урегулированию

Президент Украины Владимир Зеленский собирается отчитываться представителям Европы о ходе переговоров по урегулированию в Абу-Даби. В своем Telegram-канале он написал, что Киев готовится к следующим трехсторонним встречам.

Определил команде рамки дальнейшего диалога, и прорабатываем график необходимых шагов. Будем информировать наших европейских партнеров о состоянии переговоров и реальных перспективах всего переговорного процесса, — написал Зеленский.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев обозначил возможные ключевые условия России на переговорах с Украиной в Абу-Даби. Они включают сокращение личного состава Вооруженных сил Украины, запрет на размещение подразделений НАТО на украинской земле и предоставление гарантий защиты граждан Российской Федерации. Однако, согласно его мнению, европейские страны и руководство Киева пока не демонстрируют готовности согласиться с этими требованиями.

До этого обозреватели Politico заявили, что конфликт на Украине может завершиться уже весной текущего года при условии результативности переговоров в Абу-Даби. По данным украинских и американских источников, текущий раунд консультаций оценивается как более перспективный.