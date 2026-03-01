Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 13:59

Бежавшие бойцы ВСУ оставили в подарок заморский трофей

Российские бойцы захватили американскую БМП Bradley в боях под Константиновкой

Российские бойцы из Южной группировки войск захватили уцелевшую американскую БМП Bradley в боях под Константиновкой в Донецкой Народной Республике, сообщил стрелок с позывным Шеф. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинские военные сбежали и оставили боевую машину пехоты практически в идеальном состоянии.

Наши бойцы эвакуировали американскую Bradley. Она была в идеальном состоянии, просто была подбита гусеница, — рассказал Шеф.

Ранее российский беспилотник «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку французского производства Caesar. Атака произошла в тот момент, когда боевая машина двигалась к назначенной огневой позиции в сопровождении группы прикрытия. Вместе с дорогостоящей техникой были ликвидированы и находившиеся рядом украинские военнослужащие.

До этого в Донецкой Народной Республике российский военнослужащий в одиночку захватил группу из восьми украинцев. Солдат смог повлиять на их психологическое состояние. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

