23 февраля 2026 в 09:07

Алаудинов объяснил, почему не носит трофейную каску

Алаудинов отказался от трофейной экипировки в пользу российской

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов признался в интервью ТАСС, что в начале специальной военной операции использовал трофейные средства индивидуальной защиты, однако позже полностью перешел на отечественную экипировку. Он пояснил, что такое решение продиктовано отменным качеством российского снаряжения.

Слава богу, что мы как государство имеем вооружение и оснащение, которое уже намного лучше, чем эти трофеи. Хотя вначале я ходил в трофейном бронежилете. У меня трофейный бронежилет и трофейная каска были, — рассказал Алаудинов.

В настоящее время практически все трофейное вооружение противника, захваченное бойцами «Ахмата», передано в фонды различных музеев. Командир отметил, что иностранная техника и экипировка теперь представляют интерес скорее как экспонаты, нежели как практическое снаряжение для фронта.

Ранее Алаудинов сообщил, что спецназ «Ахмат» ликвидировал группу латиноамериканских наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ. По его словам, столкновение произошло в январе, операцию провел отряд под командованием бойца с позывным Аид.

