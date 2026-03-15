По ОАЭ прокатилась волна арестов иностранцев Генпрокуратура ОАЭ санкционировала арест 25 человек из-за постов с ударами Ирана

В Объединенных Арабских Эмиратах выдали ордер на арест 25 лиц, распространявших в интернете кадры, связанные с иранскими атаками, что нанесло урон обороноспособности страны, сообщает агентство WAM со ссылкой на Генпрокуратуру. Генеральный прокурор Хамад Саид Аль-Шамси уточнил, что все задержанные являются выходцами из Бангладеш, Египта, Индии, Непала, Пакистана и Филиппин и в их отношении организуют ускоренное судопроизводство.

Подобные видеоматериалы рискуют раскрыть оборонительные возможности и позволяют враждебным источникам распространять вводящие в заблуждение версии событий, — сказал генпрокурор.

Ранее представитель центрального командования вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» заявил, что американские объекты на территории ОАЭ теперь расцениваются Тегераном как легитимные мишени, особенно вследствие атаки на остров Абу-Муса. Руководство иранской армии также обратилось к мусульманам, проживающим в Эмиратах, с призывом убрать военную инфраструктуру США из портовой и городской среды для предотвращения возможного поражения.

Кроме того, дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш сообщил, что Эмираты предпринимают усилия для урегулирования ближневосточного кризиса. Как подчеркнул представитель руководства, власти государства действуют, опираясь на здравый смысл и рациональный подход.