Сын Дацика погиб на СВО

Сын бойца Вячеслава Дацика 21-летний Ярослав погиб в зоне СВО, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник. По информации издания, молодой человек попал под обстрел FPV-дронов на Запорожском направлении. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Дацик-младший погиб с сослуживцем. Во время атаки они оказались на открытой местности. Других подробностей о произошедшем нет.

Ярослав заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону боевых действий в феврале 2024 года. Вместе с ним на службу ушел его отец, известный под прозвищем Рыжий Тарзан. Оба подписали бессрочные контракты.

Ранее в зоне СВО погиб командир отряда «Родня» Евгений Николаев с позывным Гайдук. В интербригаде «Пятнашка» отметили, что военный был писателем и «человеком, для которого слово и дело никогда не расходились». В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Глава Дагестана Сергей Меликов до этого сообщил о гибели Героя России Муслима Муслимова при исполнении воинского долга в зоне СВО. Военный служил в 74-й мотострелковой бригаде и прошел путь от солдата до офицера.