Сын Дацика погиб на СВО

Сын бойца Вячеслава Дацика 21-летний Ярослав погиб в зоне СВО, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник. По информации издания, молодой человек попал под обстрел FPV-дронов на Запорожском направлении. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Дацик-младший погиб с сослуживцем. Во время атаки они оказались на открытой местности. Других подробностей о произошедшем нет.

Ярослав заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону боевых действий в феврале 2024 года. Вместе с ним на службу ушел его отец, известный под прозвищем Рыжий Тарзан. Оба подписали бессрочные контракты.

Ранее в зоне СВО погиб командир отряда «Родня» Евгений Николаев с позывным Гайдук. В интербригаде «Пятнашка» отметили, что военный был писателем и «человеком, для которого слово и дело никогда не расходились». В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Глава Дагестана Сергей Меликов до этого сообщил о гибели Героя России Муслима Муслимова при исполнении воинского долга в зоне СВО. Военный служил в 74-й мотострелковой бригаде и прошел путь от солдата до офицера.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран выпустил ракету «Саджиль» в конфликте с Израилем и США
«Уже на подходе»: военэксперт об освобождении Славянска
Аферист в Ростове провернул «могильный трюк» и исчез с баснословной суммой
Спасатели справились с возгоранием на нефтебазе в Краснодарском крае
Горнолыжник Бугаев добился для России триумфа на Паралимпиаде
Трое мирных жителей были серьезно ранены при ударе ВСУ по Курской области
Ушел из жизни французский комик и актер Бруно Саломон
Зеленскому напомнили об исполнении гимна Украины на пианино половым органом
Хакеры «слили» элиту ВСУ, алчный Зеленский: новости СВО к вечеру 15 марта
Панда Катюша получила подарки в свой «профессиональный» праздник
По ОАЭ прокатилась волна арестов иностранцев
Украина ввела санкции против российских паралимпийцев
На Украине раскрыли, как Трамп лишил Зеленского главных надежд
«Князь Андрей», тайный брак и венчание, дочь: как живет Александр Устюгов
Дроны ВСУ в приграничье в качестве цели выбрали мирного жителя
Умер актер из фильма «Эскадрон гусар летучих» Александр Карин
Военэксперт ответил, сможет ли Украина производить сотни систем ПВО
В Израиле прокомментировали разговоры о ракетной «сокровищнице» ЦАХАЛ
На Западе узнали истинное мнение Трампа о расстановке сил на Украине
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

