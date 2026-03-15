Военэксперт ответил, сможет ли Украина производить сотни систем ПВО

Военэксперт Кнутов: ВСУ могут попытаться модернизировать советские системы ПВО

Вооруженные силы Украины могут попытаться модернизировать советские системы противовоздушной обороны с применением европейских ракет-перехватчиков, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о планах произвести сотни систем ПВО в стране. При этом собеседник отметил, что у Евросоюза не хватит мощностей, чтобы полностью обеспечить украинскую армию таким оружием.

[ВСУ] брали комплексы «Бук-М1», ставили на них американские ракеты. Теперь они могут пойти по пути модернизации С-300, приспособив какие-то европейские ракеты для пуска. Это единственный вариант, который для Украины на сегодняшний день более-менее реален. Они могут брать советское, модернизировать его, будут брать ракеты, например немецкие. Может, итальянские ракеты типа SAMP/T — это европейский аналог Patriot. Но ракеты — это ключевая вещь. Если они будут закупать ракеты, мощностей европейцев может не хватить. И отсюда Украина будет придумывать что-то свое, что способно как-то закрыть ту гигантскую дыру, которая сейчас образовалась. В ближайшей перспективе ждать их неоткуда, — объяснил Кнутов.

Военэксперт отметил, что у Украины нет возможности производить собственные системы ПВО. Он также добавил, что модернизированные комплексы будут существенно уступать американским системам Patriot.

Максимум, что они могут, это конструировать из западных комплектующих, как сейчас с крылатыми ракетами. Конечно, это будет на порядок хуже того, что они получают из-за рубежа, но это будет какое-то решение проблемы в силу того, что сейчас все ракеты уходят на Ближний Восток. В первую очередь комплексы Patriot. Более того, Израиль сказал, что у него ракеты заканчиваются. Значит, Украине вообще ждать нечего с точки зрения поставки ракет-перехватчиков. Зеленскому, естественно, докладывают о запросах Израиля и подходах американцев, — резюмировал Кнутов.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты почти исчерпали запасы некоторых ракет из-за продолжающегося конфликта в Иране. В частности, это касается Tomahawk. В скором времени США могут столкнуться с дефицитом перехватчиков SM-3.

Софья Якимова
