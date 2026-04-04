04 апреля 2026 в 19:36

Захарова назвала главную беду Украины

Захарова назвала равнодушие властей главной бедой Украины

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Главной проблемой Украины с момента обретения независимости остается отсутствие у власти людей, ориентированных на интересы страны и ее граждан, сообщила представитель МИД России Мария Захарова в подкасте «Бородин в эфире» на платформе VK Видео. По словам дипломата, у руководства соседней страны зачастую оказывались «ряженые с косами» или в вышиванках, а также с приклеенными чубами.

Самая главная беда Украины — то, что у нее не случилось ни одного человека с момента обретения суверенитета и независимости, который бы думал не о своих интересах и интересах своей группировки, а об интересах Украины как страны и украинцев как народа, — пояснила она.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что самостоятельный уход президента Украины Владимира Зеленского с поста маловероятен из-за его властолюбия. Дипломат добавила, что этого не допустит и Запад, давший ему колоссальные средства и заинтересованный в коррупционных схемах.

До этого дипломат иронично отреагировала на заявление Зеленского о желании Киева помочь в разблокировке Ормузского пролива. Захарова написала, что главе Украины следовало бы сначала разобраться с проблемами у себя дома, прежде чем браться за международные вопросы.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

