Стало известно о минировании границы между Украиной и Россией

Стало известно о минировании границы между Украиной и Россией РИА Новости: Украина начала минировать границу с Россией

Украинские силы стягивают инженерные подразделения из западных регионов к границе с Россией для дистанционного минирования и атак, пишет РИА Новости. Источник в силовых структурах добавил, что их удается обнаружить и уничтожить.

Противник активно перебрасывает из западных областей различные инженерные подразделения для дистанционного минирования района государственной границы, а также террористических атак на объекты российской гражданской инфраструктуры, — рассказал инсайдер.

Ранее военкор Добровольческого корпуса Минобороны РФ Павел Кукушкин отметил, что освобождение Славянска и Краматорска станет главной целью весенне-летней кампании в зоне СВО. По словам журналиста, эти города являются последним укрепленным районом противника на территории ДНР.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные на этой неделе заняли новые позиции на Краснолиманском направлении. Закрепление прошло сразу на четырех участках в районах населенных пунктов Яровая, Дробышево, Ставки и Диброва. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.