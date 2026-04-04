Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 19:29

«16 аварийных бригад»: стало известно о блэкауте в Запорожской области

Балицкий: около 40 тыс. абонентов остались без света в Запорожской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Около 40 тыс. абонентов остаются без света после атаки противника на Запорожскую область, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, пришлось задействовать 16 аварийных бригад, которые работают над восстановлением электроснабжения.

На данный момент без электричества остается около 40 тыс. абонентов. Восстановлением электроснабжения занимаются 16 аварийных бригад «Россетей». Ожидаемое время частичного восстановления электроснабжения в юго-западной части — в течение суток, — заявил глава региона.

Ранее украинский дрон стал причиной смертельного пожара в селе Михайловка в ЛНР. Осколки БПЛА спровоцировали пожар в частном секторе, несмотря на усилия спасателей, в огне скончалась семья из трех человек: мужчина, женщина и их восьмилетний ребенок. Власти республики принесли соболезнования родным и близким погибших.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Киев увеличил интенсивность атак на российские регионы в надежде переключить внимание Запада с ближневосточного кризиса. Он упомянул недавние атаки ВСУ на Белгородскую, Херсонскую и Курскую области, а также ЛНР.

Регионы
Запорожская область
Евгений Балицкий
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дмитриев с иронией призвал европейцев отказаться от полетов и поездок
Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке дронов в Новороссийске
Раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск
День рождения Маргариты Симоньян: поздравления Бастрыкина, Роя, Захаровой
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.