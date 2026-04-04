«16 аварийных бригад»: стало известно о блэкауте в Запорожской области Балицкий: около 40 тыс. абонентов остались без света в Запорожской области

Около 40 тыс. абонентов остаются без света после атаки противника на Запорожскую область, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, пришлось задействовать 16 аварийных бригад, которые работают над восстановлением электроснабжения.

На данный момент без электричества остается около 40 тыс. абонентов. Восстановлением электроснабжения занимаются 16 аварийных бригад «Россетей». Ожидаемое время частичного восстановления электроснабжения в юго-западной части — в течение суток, — заявил глава региона.

Ранее украинский дрон стал причиной смертельного пожара в селе Михайловка в ЛНР. Осколки БПЛА спровоцировали пожар в частном секторе, несмотря на усилия спасателей, в огне скончалась семья из трех человек: мужчина, женщина и их восьмилетний ребенок. Власти республики принесли соболезнования родным и близким погибших.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Киев увеличил интенсивность атак на российские регионы в надежде переключить внимание Запада с ближневосточного кризиса. Он упомянул недавние атаки ВСУ на Белгородскую, Херсонскую и Курскую области, а также ЛНР.