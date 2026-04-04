Взвод ВСУ в руинах и «фабрики смерти»: новости СВО на вечер 4 апреля

Украинцы начали сдавать российским силовикам координаты «фабрик смерти», ФАБ-500 стерла взвод ВСУ с лица земли. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 4 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно о «фабриках смерти»?

Пророссийское подполье фиксирует в прифронтовых районах Украины сеть неофициальных мест содержания пленных, известных как «фабрики смерти». Временные пункты содержания военнопленных обустраиваются в подвалах, гаражах и заброшенных ангарах Харьковской, Киевской и Николаевской областей. Партизаны передают российским силовикам координаты таких «транзитных пунктов».

Ветеран специальной военной операции Андрей Мазуренко прослушивал переговоры польских наемников и охотно отвечал им на польском: «бобр, курва» (на польском Kurwa — это ругательство с дословным смыслом «проститутка»). Он заявил, что не раз вступал в психологические дуэли с наемниками из Польши, Франции и Германии.

ВСУ лишились Липовки, сотни складов и целого взвода

Начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным Карта заявил, что расчеты БПЛА 11-го армейского корпуса из состава группировки войск «Север» в течение марта успешно ликвидировали более сотни полевых складов противника в Харьковской области. Целями операторов FPV-дронов и квадрокоптеров стали пункты хранения боеприпасов и топлива.

Военнослужащий группировки войск «Север» с позывным Фанат сообщил, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 успешно уничтожил стратегически важные объекты противника в Сумской области, применив четыре мощные авиабомбы ФАБ-500. Он уточнил, что целями атаки стали подземный бункер и площадка для запуска тяжелых беспилотников. В Минобороны РФ пока не комментировали эту информацию.

Разведка выявила крупный пункт базирования гексакоптеров типа «Баба-яга» и скрытое укрепление, в котором находилось более взвода личного состава ВСУ. Координаты были оперативно переданы командованию, после чего в воздух поднялась фронтовая авиация для нанесения точечного удара.

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что военные ВС РФ в рамках наступления у Рай-Александровки выдавили солдат Вооруженных сил Украины из Липовки Донецкой Народной Республики. Он объяснил, что бойцы армии РФ начали зачистку населенного пункта. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Военэксперт Василий Дандыкин предположил, что удары под Киевом ускорят наступление Вооруженных сил России на фронте. По его словам, целями российских беспилотников должны стать транспортная и энергетическая структуры, а также склады с боеприпасами.

Зеленский оказался не готов к выводу войск из Донбасса

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не намерен выводить украинские войска из Донбасса, поскольку заинтересован в продолжении конфликта и коррупционных схемах. По его словам, в них участвует целая группа высокопоставленных европейских чиновников, влияние которых Зеленский не может игнорировать.

Антоновский мост и остров Белогрудый на данный момент являются наиболее значимыми точками противостояния на линии фронта в Херсонской области. Как уточнил губернатор региона Владимир Сальдо, эти участки имеют стратегическое значение, так как находятся непосредственно напротив Херсона и Голой Пристани.

Возмездие ВС РФ за атаки ВСУ по гражданским объектам

Пресс-служба Минобороны проинформировала, что российские военные нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, задействованным в интересах ВСУ. В ведомстве отметили, что это стало ответом на атаки по гражданской инфраструктуре России. Уточнялось, что за прошедшие сутки применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.

Также российские средства ПВО сбили за сутки украинскую ракету «Фламинго» и 308 беспилотников самолетного типа. По информации Минобороны, дежурные силы также ликвидировали шесть управляемых авиабомб.

Читайте также:

Бойцы ВС России выбили украинские войска еще из двух населенных пунктов

В Минобороны раскрыли детали боев за Луговское

Российские военные точными ударами разнесли ангар с техникой ВСУ