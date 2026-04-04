04 апреля 2026 в 11:23

Участник СВО троллил польских наемников фразой про бобра

Бойцы СВО троллили польских наемников фразой про бобра

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ветеран специальной военной операции Андрей Мазуренко прослушивал переговоры польских наемников и охотно отвечал им на польском: «Бобр, курва» (на польском Kurwa — это ругательство с дословным смыслом «проститутка»). В беседе с РИА Новости он заявил, что не раз вступал в психологические дуэли с наемниками из Польши, Франции и Германии.

Мазуренко подчеркнул, что такой метод воздействия помогал дать неприятелю понять: их не просто слышат, но и полностью осознают содержание их диалогов. Особенно эмоционально на вмешательство в эфир реагировали выходцы из Польши. По словам бойца, подобные «вклинивания» в разговоры становились важным элементом психологического давления на передовой.

Были наемники польские, [по радиосвязи] ругались очень сильно, а мы им отвечали на том же польском, я немножко знаю. Что-то вроде «бобр, курва», — рассказал боец.

Также выяснилось, что украинских мобилизованных на учебном полигоне в селе Подлесном Днепропетровской области подвергали жестоким методам устрашения за попытки дезертирства. По словам пленного бойца Дмитрия Литвина, уклонистов ставили к стенке и открывали по ним огонь, имитируя казнь. Таким образом руководство учебного центра пыталось пресечь любые мысли о побеге среди новобранцев.

