Пленный боец ВСУ рассказал о расстрелах на украинских полигонах Мобилизованных в ВСУ бойцов запугивали казнями за попытки побега

Украинских мобилизованных на учебном полигоне в селе Подлесном Днепропетровской области подвергали жестоким методам устрашения за попытки дезертирства, рассказал РИА Новости пленный боец Дмитрий Литвин. По его словам, уклонистов ставили к стенке и открывали по ним огонь, имитируя казнь. Таким образом руководство учебного центра пыталось пресечь любые мысли о побеге среди новобранцев.

Сам Литвин попал в ряды ВСУ из мест лишения свободы, подписав контракт со штурмовым полком, имеющим корни в запрещенных организациях. Пленный свидетельствует, что психологическое давление сопровождалось прямыми угрозами применения реальной силы в случае рецидива.

Знаю такие случаи, когда по ним стреляли, <...> брали, ставили к стенке и стреляли, — добавил боец.

Ранее сообщалось, что украинские дезертиры дают взятки в медицинских учреждениях Сумской области, чтобы скрыться там от службы. По информации источников, украинцы подкупают врачей, чтобы те оформляли им фиктивное лечение в военных госпиталях во время активных розысков.